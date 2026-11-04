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4 Noiembrie, calendarul zilei: Traian Băsescu împlinește 75 de ani, Matthew McConaughey 57. Este patentată prima casă de marcat din lume

Elena Stănică-Ezeanu
4 Noiembrie, calendarul zilei: Traian Băsescu împlinește 75 de ani, Matthew McConaughey 57. Este patentată prima casă de marcat din lume
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Traian Băsescu este un om politic român, născut pe 4 noiembrie 1951, în localitatea Basarabi, județul Constanța. Înainte de a intra în politică, a urmat o carieră în domeniul navigației maritime, devenind căpitan de cursă lungă și comandant de nave comerciale. De-a lungul carierei sale politice, a ocupat mai multe funcții importante, printre care cea de ministru al Transporturilor și primar general al Bucureștiului, în perioada 2000–2004. Ulterior, a devenit președintele României, funcție pe care a exercitat-o timp de două mandate, între 2004 și 2014. În timpul mandatelor sale, România a aderat la Uniunea Europeană, în anul 2007, și a continuat procesul de integrare în structurile euroatlantice. După încheierea mandatului prezidențial, a continuat activitatea politică, fiind senator și membru al Parlamentului European. Traian Băsescu rămâne o personalitate importantă a vieții politice românești de după 1989, activitatea sa fiind legată de numeroase momente semnificative din istoria recentă a României.

Traian Băsescu

Matthew McConaughey este un actor și producător american, născut pe 4 noiembrie 1969, în Uvalde, Texas, Statele Unite ale Americii. A devenit cunoscut datorită talentului său actoricesc și rolurilor interpretate în numeroase producții cinematografice. Cariera sa a început să capete amploare în anii 1990, odată cu apariția în filmul Dazed and Confused (1993). Ulterior, a jucat în filme de succes precum A Time to Kill, The Wedding Planner, Interstellar și The Wolf of Wall Street. Un moment important al carierei sale a fost anul 2014, când a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, datorită interpretării din filmul Dallas Buyers Club. De asemenea, a primit numeroase alte distincții pentru activitatea sa artistică. Pe lângă actorie, Matthew McConaughey este autor și implicat în proiecte caritabile. Prin talent, perseverență și versatilitate, a devenit unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood.

Matthew McConaughey

La data de 4 noiembrie 1879, James J. Ritty, un proprietar de bar din Dayton, Ohio, a obținut brevetul pentru prima casă de marcat mecanică din lume. Ideea i-a venit din dorința de a preveni furturile și neregulile financiare care puteau apărea în timpul încasărilor realizate de angajați. Dispozitivul, cunoscut sub numele de “Ritty’s Incorruptible Cashier”, permitea înregistrarea sumelor de bani încasate și oferea o evidență mai clară a tranzacțiilor. Invenția a reprezentat un pas important în dezvoltarea comerțului și a metodelor de gestionare a banilor. Ulterior, casele de marcat au fost îmbunătățite și răspândite în magazine, restaurante și alte unități comerciale. Astăzi, acestea au evoluat în sisteme electronice și digitale moderne. Invenția lui James J. Ritty a contribuit la transformarea activităților comerciale, punând bazele unui sistem mai eficient de înregistrare și monitorizare a încasărilor.

Casă de marcat

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1900: Lucrețiu Pătrășcanu 🇷🇴🗣️ politician, avocat, sociolog și economist. A fost primul comunist care a devenit ministru și a deținut portofoliul Justiției
🎂1916: Ruth Handler 🇺🇸💃 femeie de afaceri și inventatoare americană cunoscută în primul rând pentru crearea păpușii Barbie
🎂1923: Fredy Heineken 🇳🇱🍺 magnatul cunoscutei firme de bere olandeză Heineken
🎂1937: Loretta Swit 🇺🇸🎬 Maior Margaret „Hot Lips” Houlihan din M*A*S*H
🎂1946: Laura Bush 🇺🇸🗣️ soția președintelui George W. Bush
🎂1951: Traian Băsescu 🇷🇴🗣️
🎂1957: Tony Abbott 🇦🇺🗣️ politician australian, prim-ministru în perioada 2013-2015
🎂1961: Ralph Macchio 🇺🇸🎬 Karate Kid (1984)
🎂1969: P. Diddy (Sean Combs) 🇺🇸🎤
🎂1969: Matthew McConaughey 🇺🇸🎬
🎂1972: Luis Figo 🇵🇹⚽️ Sporting, Barcelona, Real Madrid și Inter Milano

Decese 🕯

🕯️1465: Maria Oltea 🇷🇴 mama lui Ștefan cel Mare
🕯️1970: Tudor Mușatescu 🇷🇴✒️ A scris schițe, romane, piese de teatru, dar succesul i-a fost adus de teatru
🕯️1982: Dominique Dunne 🇺🇸🎬 Renumită pentru rolul din Poltergeist (1982), a fost strangulată de fostul iubit, la doar 22 de ani
🕯️1995: Ițhak Rabin 🇮🇱🗣️ prim ministru al Israelului, laureat al Premiului Nobel (asasinat)

Calendar 🗒️

🗒️1576: În timpul Războiul de optzeci de ani, mercenarii aflați în slujba regelui Filip al II-lea al Spaniei și care nu au fost plătiți de mult timp, încep să comită acte de violență împotriva populației din Anvers, pentru a strânge bani. Orașul a fost distrus considerabil după trei zile
🗒️1737: Italia: este inaugurat Teatrul San Carlo din Napoli, cel mai vechi teatru de operă din Europa
🗒️1783: Simfonia nr. 36 a lui Wolfgang Amadeus Mozart este interpretată pentru prima dată la Linz, Austria
🗒️1852: Contele Camillo de Cavour a devenit prim-ministru al Regatului Sardinia-Piemont, în jurul căruia s-a cristalizat ulterior statul italian unit
🗒️1856: În Galați începe prima conferință a puterilor europene, care înființează Comisia Statelor alăturate Dunării
🗒️1862: Inventatorul american Richard Gatling brevetează mitraliera
🗒️1869: A apărut primul număr al reputatei reviste științifice Nature
🗒️1873: Americanul John B. Beers a patentat prima coroană dentară din aur
🗒️1873: Americanul Anthony Iske a patentat mașina de tăiat carne în felii
🗒️1879: A fost patentată prima casă de marcat de către James J. Ritty din Dayton, Ohio
🗒️1890: S-a dat în folosință City and South London Railway, prima linie de metrou din lume și prima linie a metroului londonez
🗒️1899: Sigmund Freud publică cartea Interpretarea viselor
🗒️1921: Primul ministru japonez Hara Takashi este asasinat la Tokyo
🗒️1922: În Egipt, arheologul britanic Howard Carter și oamenii săi găsesc intrarea în mormântul lui Tutankamon, în Valea Regilor
🗒️1938: George Enescu a terminat „Suita a III-a”, „Săteasca”
🗒️1948: Lui T.S. Eliot i se decernează Premiul Nobel pentru Literatură
🗒️1956: Invadarea Ungariei de către tancurile sovietice și instalarea guvernului contrarevoluționar condus de János Kádár
🗒️1966: Inundații în Veneția și Florența. Aproape un milion de volume din colecția de la Biblioteca Națională, documente de la Arhiva de Stat, tablouri au fost acoperite de apă
🗒️1979: Un grup de studenți iranieni invadează ambasada SUA la Teheran și iau ostatice 90 de persoane timp de 444 de zile
🗒️1980: Republicanul Ronald Reagan este ales ce de-al 40-lea președinte al SUA, învingându-l pe președintele în exercițiu, Jimmy Carter
🗒️1995: Premierul israelian Ițhak Rabin a fost asasinat, la Tel Aviv, în cursul unui miting politic, premergător alegerilor
🗒️2008: Democratul Barack Obama a fost ales drept cel de-al 44-lea președinte al SUA
🗒️2015: Premierul Victor Ponta își depune demisia la presiunea protestelor din centrul Bucureștiului. Tot în aceeași zi și primarul Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone își depune demisia
🗒️2019: NASA anunță că a primit primul mesaj din spațiul interstelar de la nava sa spațială Voyager 2
🗒️2019: Guvernul condus de Ludovic Orban a primit votul de învestitură al Parlamentului, cu 240 de voturi pentru, în condițiile în care numărul minim de voturi necesare era 233. PSD și PRO România au boicotat ședința însă câțiva parlamentari de la cele două partide au votat guvernul liberal

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