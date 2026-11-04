Prefecta de Ilfov, Simona Neculae, ar fi fost interceptată de procurorii DNA în dosarul de corupție în care șeful Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare din Ilfov a fost deja arestat împreună cu unul dintre subordonații săi direcți. Simona Neculae ar fi sprijinit grupul infracțional coordonat de către comisarul șef Mihai Niță.

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Mihai Niță, șeful Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare din Ilfov și Cosmin Dobre, coordonatorul al Compartimentului regim permise de conducere și examinări, au fost arestați preventiv după ce procurorii DNA au probat că puseseră pe picioare o adevărată fabrică de permise.

De asemenea, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și un subinspector de poliție din cadrul Serviciului de Permise din Ilfov, Grigore Dan-Mircea.

Pe lângă cei trei ofițeri, la grupul infracțional ar fi aderat mai mulți polițiști examinatori și instructori auto, iar sumele percepute pentru obținerea probei practice era de aproximativ 700 de euro.

Prefecta i-ar fi trimis clienți șefului de la „Permise”

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că procurorii DNA au lucrat în acest dosar cu ajutorul polițiștilor Direcției Generale Anticorupție (DGA). Aceștia din urmă ar fi montat camere de supraveghere și microfoane pe timpul nopții și ar fi fost folosiți ofițeri acoperiți care au le-au dat bani, cu titlu de mită, polițiștilor vizați în anchetă.

Sursele Gândul au arătat că, după ce faptele au fost probate, procurorii au anunțat conducerea Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) și pe Simona Neculae, prefecta de Ilfov, despre faptul că șefii de Permise și Înmatriculări sunt vizați într-un dosar de corupție.

Sursele citate au precizat că prefecta Simona Neculae l-ar fi anunțat pe Mihai Niță cu privire la faptul că se află în atenția DNA, fără să-și dea seama că era interceptat.

Ca urmare, în dosar ar apărea și unele stenograme care relevă nu doar că prefecta de Ilfov l-ar fi prevenit pe Niță, dar și că i-ar fi trimis și unele persoane pe care ofițerul le-ar fi ajutat să obțină permisele de conducere.

Polițiștii frânau în locul candidaților

„Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate, după cum urmează: Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați.

Palierul instructorilor auto, ai cărui membri ar fi avut rolul de a identifica persoane interesate de programarea preferențială, cu celeritate, la proba practică, precum și de a colecta bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi, în schimbul facilitării promovării examenului.

Sumele astfel colectate ar fi fost remise ulterior examinatorilor sau inculpatului Niță Mihai, în calitate de șef al serviciului”, acuză DNA.