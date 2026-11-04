Reacția lui Donald Trump după rezultatele slabe de la alegerile din SUA: „Dacă eram eu pe buletinul de vot, am fi câștigat”. Ce spune președintele SUA despre succesul democraților

Donald Trump a reacționat pe Truth Social în urma rezultatelor preliminare la alegerile pentru Congresul american într-o tentativă de a se distanța de eșecul Partidului Republican. Președintele american a precizat că, dacă ar fi fost prezent pe buletinele de vot, ar fi obținut „o victorie zdrobitoare”.

Comentariile președintelui vin în contextul în care democrații sunt pe cale să preia controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Întrucât republicanii înregistrează performanțe sub așteptări în multe regiuni ale Statelor Unite și în state-cheie, Trump a ținut să sublinieze printr-un mesaj pe Truth Social că, dacă s-ar fi aflat pe buletinele de vot, rezultatele ar fi fost cu totul altfel. În timpul campaniei electorale din ultimele săptămâni, Trump le-a cerut în mod explicit susținătorilor săi să voteze ca și cum el însuși ar fi candidatul.

„Nu am fost pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat CU O MAJORITATE COVÂRȘITOARE! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme. Președintele DONALD J. TRUMP”.

Cu toate acestea, un strateg important al Partidului Republican, implicat direct în strategia acestor alegeri, a precizat că principala vină pentru această înfrângere este a lui Donald Trump, relatează CBS News. De asemenea, un alt oficial de rang înalt al Partidului Republican implicat în strategia republicană din Camera Reprezentanților a numit acest rezultat un dezastru.

„Nu cred că cineva și-a imaginat că ne vom prăbuși așa”, a spus oficialul partidului.

Cu toate acestea, Trump a precizat marți seara în cadrul unui interviu acordat publicației The New York Times că va accepta rezultatele acestui scrutin și este pregătit să colaboreze cu democrații.