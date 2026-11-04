🚨 Alegeri în Statele Unite. Democrații au preluat controlul asupra Senatului și conduc detașat în cursa pentru Camera Reprezentanților. Președintele spune că rezultatul era altul dacă apărea pe buletinul de vot. Șocul republicanilor vine din Texas, unde nu au mai pierdut de 32 de ani

06:42 UPDATE. Republicanii au obținut controlul asupra Senatului american Republicanii au obținut controlul asupra Senatului american după ce au obținut necesarul de 51 de locuri. Față de alegerile precedente, șase state americane și-au schimbat orientarea politică și au votat cu Partidul Republican în detrimentul democraților: Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Carolina de Nord și Carolina de Sud. 06:11 UPDATE. Democrații mai au nevoie de două locuri pentru a putea controla Senatul Până în acest moment, patru state și-au schimbat orientarea politică față de alegerile precedente: Carolina de Nord, Carolina de Sud, Ohio, statul vicepreședintelui JD Vance, și marele bastion al republicanilor, Texas. În ceea ce privește Camera Reprezentanților, democrații conduc detașat și obțin până la acest moment 138 de locuri, în timp ce republicanii dețin doar 89. 05:50 UPDATE. Donald Trump spune că dacă numele lui s-ar fi aflat pe buletinul de vot, rezultatul era altul Pe fondul primelor estimări și rezultate ale alegerilor, Donald Trump a postat pe pagina de Truth Social un mesaj prin care încearcă să distanțeze propria imagine de performanțele partidului său în alegerile pentru Congresul american. Întrucât republicanii înregistrează performanțe sub așteptări în multe regiuni ale Statelor Unite și în state-cheie, Trump a ținut să sublinieze printr-un mesaj pe Truth Social că, dacă s-ar fi aflat pe buletinele de vot, rezultatele ar fi fost cu totul altfel. Deși acum evidențiază absența sa de pe buletinele de vot, în campania maraton pe care a purtat-o în ultimele săptămâni le-a cerut în mod repetat alegătorilor republicani, în încercarea de a maximiza prezența susținătorilor MAGA, „să se prefacă” că numele lui este pe buletinul de vot. „Nu am fost pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat CU O MAJORITATE COVÂRȘITOARE! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme. Președintele DONALD J. TRUMP”.

Potrivit primelor rezultate de la alegerile din Statele Unite, Partidul Democrat este proiectat să preia controlul Camerei Reprezentanților și are șanse mari să câștige și Senatul. Unul dintre cele mai mari șocuri vine din Texas, acolo unde republicanii nu au mai pierdut de 32 de ani în cadrul alegerilor pentru Congresul american.

Aceste rezultate reflectă o nemulțumire profundă a electoratului american față de direcția țării și starea economiei, fiind amplificată și de izbucnirea războiului cu Iranul de la începutul acestui an, conflict care a prăbușit cota de încredere a președintelui Donald Trump la un nivel istoric de aproape 30%.

Primele proiecții plasează democrații într-o poziție extrem de puternică, cu o șansă de control a Camerei Reprezentanților de peste 95% potrivit The New York Times. Prin urmare, Partidul Democrat va depăși cu siguranță pragul majorității de 218 mandate și se preconizează că va câștiga până la 246 de locuri.

În ceea ce privește Senatul, lupta este mai strânsă, dar tendința actuală este în favoarea democraților. De obicei, alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite se îndreaptă adesea către partidul aflat la putere, în cazul de față, Partidul Republican.

Dacă aceste rezultate preliminare își păstrează tendința, și Partidul Democrat reușește să preia controlul total asupra Congresului, ultimii doi ani din mandatul lui Donald Trump se vor schimba radical. Așadar, agenda internă a președintelui va fi complet înghețată deoarece democrații nu vor aproba legile conservatoare promovate de acesta, iar Trump nu va avea de ales decât să guverneze prin intermediul decretelor prezidențiale.

O altă piedică pentru Trump va fi dată și de valul de anchete demarate de către democrați. Odată ce vor recupera controlul asupra Congresului, aceștia vor prelua și șefia comisiilor parlamentare și vor avea puterea de a lansa investigații oficiale asupra administrației de la Casa Albă.

De asemenea, democrații vor putea dicta și prioritățile bugetelor federale și vor putea folosi Legea Apărării ca pârghie majoră pentru a influența deciziile de politică externă, inclusiv cele legate de războiul din Iran sau parteneriatele strategice globale.

Listele de vot din acest an au fost printre cele mai diverse din punct de vedere etnic, rasial și de gen. Scrutinul a deschis calea către borne istorice, fiind pe cale să propulseze în funcție primele femei senatoare de origine indigenă, prima femeie guvernator de culoare din istoria unui stat american, primul senator homosexual, dar și primul senator american de religie musulmană.

Primele rezultate au scos la iveală și răsturnări majore de situație și șocuri politice. Cel mai mare șoc sistemic este vulnerabilitatea republicanilor în state considerate tradițional fiefuri ale republicanilor. Cifrele din Texas arată rezultate în favoarea democraților și reflectă o prăbușire a sprijinului pentru Donald Trump chiar în regiunile de bază ale partidului său. De asemenea, republicanii par să piardă și statul Ohio, statul vicepreședintelui JD Vance.