SATUL din Europa cu ape turcoaz ca-n Maldive. Prețurile sunt mai mici și poți ajunge din România cu mașina

Un sat din Europa are ape turcoaz ca-n Maldive. Are prețuri mici, plaje generoase și se poate ajunge ușor aici dacă pleci din România.

Nu trebuie să ajungi în Maldive, ca să te bucuri de ape turcoaz și de un nisip fin. Există în Europa un sat unde poți avea parte de experiență de vis și unde prețurile sunt mai mici. În afară de asta, se poate ajunge ușor și cu mașina.

Este vorba despre satul Ksmail din Albania. Un cuplu a postat un video pe TikTok în care a dezvăluit că a reușit să găsească „Maldivele Europei în cea mai ieftină țară”. Satul Ksmail se află în Albania, o țară nu foarte îndepărtată de România, notează Daily Mail.

Cei doi turiști susțin că au fost uimiți de „apele cristaline și plajele cu nisip alb” din Ksmail. Ei au catalogat satul ca fiind de-a dreptul fermecător, cu activități, dar și cu multe obiective turistice.

Satul Ksmail din Albania este renumit pentru plajele sale spectaculoase, cu nisip fin și ape cristaline, fiind parte din Parcul Național Butrint, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, aflat la doar 18 km de satul de coastă.

Aici, mai poți vedea și insulele mici și liniștite din apropiere, perfecte pentru înot și snorkeling. De asemenea, ruinele antice din Butrint, aflate la numai câțiva kilometri, oferă o incursiune în istoria greco-romană. Aici, mai poți face plimbări pe faleză și te poți bucura de restaurantele cu specific mediteranean.

Cei care vor să ajungă în Ksmail ar trebui să știe și care sunt prețurile. Spre exemplu, prețul mediu al unei mese la un restaurant ieftin din Ksmail, Albania, este de aproximativ 50 de lei. Dacă ne referim la băuturi, o halbă de bere locală costă doar 12 lei, iar un cappuccino este 10 lei.

La cazare, în lunile de vârf ca iulie și august, prețurile pot să depășească 100 de euro pe noapte la hoteluri de 4 stele. În extrasezon însă, prețurile scad la aproximativ 32 de euro pe noapte.

Dar în zonă sunt și pensiuni și apartamente, la prețuri începând de la 9 euro pe noapte, în lunile mai-iunie. De asemenea, apartamentele cu un dormitor pot fi închiriate cu circa 16 euro pe noapte.

