Scandal la Hanul Românești, al lui Pescobar. A fost nevoie de intervenția trupelor SAS. O persoană a ajuns la spital

Scandal declanșat duminică, 26 aprilie, la Hanul Românești, deținut de afaceristul Paul Nicolau, mai cunoscut drept Pescobar. Incidentul a degenerat într-un conflict în toată regula și a fost nevoie de intervenția trupelor SAS pentru a calma spiritele.

În incidentul iscat, o persoană a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.

Cine a făcut scandal la localul lui Pescobar

În jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Blejoi au fost sesizați prin telefon la 112 cu privire la producerea unui conflict la un restaurant din localitatea Românești, județul Prahova.

În cauză, la fața locului au fost direcționate, în cel mai scurt timp, echipaje din cadrul structurilor de siguranță publică, sprijinite de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. De asemenea, în ajutorul colegilor au venit și câteva efective de jandarmi, în vederea gestionării operative a situației.

Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că un grup de persoane ar fi manifestat un comportament recalcitrant. Concret, spun sursele, o familie de rromi a fost nemulțumită de faptul că rezervarea făcută la local era afară, respectivii cerând o masă în interior. În scurt timp s-a declanșat conflictul, iar în dispută au intervenit și alte persoane din restaurant, totul escaladând în acte de violență.

O persoană, din grupul care a început conflictul, a suferit vătămări corporale, având nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Pentru asta, a fost transportată la spital.

Forțele de ordine au intervenit prompt, procedând la aplanarea conflictului și restabilirea climatului de siguranță publică.

În cauză, polițiștii continuă activitățile specifice de cercetare, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

