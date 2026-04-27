Lorin Fortuna, omagiat „în bronz” la Timișoara. Revoluționarul a inventat robotul telefonic ce dădea ora exactă în România

Lorin Fortuna, omagiat „în bronz” la Timișoara. Figură emblematică a evenimentelor din decembrie 1989, revoluționarul Lorin Fortuna va fi omagiat în orașul din care s-a scris una din cele mai importante pagini din istoria României.

Lorin Fortuna, omagiat „în bronz” la Timișoara

Consilul Județean Timiș a alocat un buget de 25.000 de lei pentru bustul din bronz al lui Lorin Fortuna, scrie opiniatimisoarei.ro.

”Lorin Fortuna a fost unul dintre cei mai importanți revoluționari din Timișoara și vrem, prin acest gest, să îi cinstim memoria.

Nu am decis încă unde vom amplasa bustul. Una dintre variante este chiar clădirea Consiliului Județean Timiș”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Cine a fost Lorin Fortuna

Lorin Fortuna s-a născut în 7 mai 1948 la Rădăuți și a murit în 25 noiembrie 2016, la Timișoara.

În 21 Decembrie 1989, Lorin Fortuna a fost inițiatorul acțiunii prin care s-a înființat Frontul Democratic Român, prima formațiune politică ce a fost constituită în zilele Revoluției de la Timișoara și a fost primul ei președinte.

Ulterior, Lorin Fortuna a dvenit președinte al asociației de revoluționari Victoria din Timișoara, iar, din 2004, membru al Colegiului Național al Institutului Revoluției Române.

Lorin Fortuna a inventat robotul telefonic care dădea ora exactă

Conferențiar la Universitatea Politehnică Timișoara, Lorin Fortuna a fost inventatorul robotului telefonic care putea fi apelat la numărul 058, apoi 958, unde o voce metalică dădea ora exactă cu precizie de o secundă.

Invenția a fost realizată înainte de 1989, în cadrul unui contract de cercetare încheiat între instituția universitară și Ministerul Telecomunicațiilor.

În 1996, proiectul Robotului 958 a fost selectat pentru acordarea Premiului Academiei Române, fapt ce l-a surprins pe Lorin Fortuna.

„Premiul Academiei Române reprezintă supremă consacrare profesională pentru un inginer.

Mă pregăteam să sărbătoresc, când, într-una din zile, am fost anunțat de secretarul științific al Academiei Române din acea vreme, Ștefan Iancu, că premiul meu s-a anulat.

Am rămas perplex! Imediat m-am urcat în tren și am plecat la București pentru a cere explicații. În cadrul unei audiențe la academicianul Mihai Drăgănescu, șeful Secției Tehnologia Informației din Academia Română, am fost anunțat că unul dintre cele două premii de la Secțiunea Informatică a fost anulat, iar din evaluarea celor două lucări, care ar fi trebuit premiate, cea a candidatului din București s-a dovedit a fi, evident, mai valoroasă. Mi s-a explicat că din rațiuni ce țineau de valoarea în bani a premiilor, din două s-a făcut numai unul”, povestea în urmă cu mai multi ani, pentru opiniatimisoarei.ro, Lorin Fortuna.

În ultima parte a vieții sale, Lorin Fortuna s-a dedicat ezoterismului.

