Război în Ucraina, ziua 1523. Rușii au făcut prăpăd în Odesa: atacul cu drone a distrus clădiri și mașini, iar cel puțin nouă persoane au fost rănite

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 27 aprilie 2026, în a 1523-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rușii au făcut prăpăd în Odesa, lovind puternic orașul într-un atac masiv cu drone. Au fost provocate distrugeri semnificative, susțin autoritățile locale.

„Din păcate, există rapoarte despre victime”

Conform informațiilor din presa ucraineană, sunt pagube raportate la clădiri rezidențiale, un hotel și câteva mașini. Cel puțin nouă persoane au fost rănite, scrie Ukrinform.

„Conform informațiilor preliminare, o clădire rezidențială, un hotel și mașini private au fost avariate în urma atacului inamic asupra Odesei. Din păcate, există rapoarte despre victime”, se arată într-o postare pe Telegram a lui Oleh Kipper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa.

De asemenea, în Odesa au fost găsite resturi de la drone, în timp incendiile au acaparat majoritatea orașului.

Administrația Militară Regională a furnizat informații suplimentare: „Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone de atac asupra Odesei. Au fost raportate pagube la infrastructura civilă în mai multe zone ale orașului, inclusiv două clădiri rezidențiale, un hotel, depozite și vehicule”.

Luni dimineață, autoritățile au trimis la fața locului toate serviciile relevante pentru a evalua situația. Detaliile privind consecințele atacului sunt în curs de clarificare.

Înainte de atac, Forțele Aeriene au avertizat asupra unui grup de drone care se îndrepta spre Odesa. Totodată, în oraș a fost declarată o alertă de raid aerian.

