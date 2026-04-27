Washingtonul, „în corzi” după atacul de la Washington Hilton. Cum a trecut atacatorul de filtrele de securitate. Breșele care l-au expus pe Trump

Incidentul armat de la Washington Hilton ridică întrebări grave despre securitatea din jurul președintelui Donald Trump. Mărturiile invitaților și primele detalii din anchetă conturează un tablou alarmant. Cu toate astea, întrebarea cheie este cum de un atacator înarmat a putut exploata breșe simple, dar critice, într-unul dintre cele mai protejate evenimente din SUA.

Atacul care a zguduit dineul Corespondenților Casei Albe nu a expus doar vulnerabilitatea unui eveniment de elită, ci și fisuri serioase într-un sistem de securitate considerat, până acum, aproape imposibil de penetrat.

În centrul controversei se află hotelul Washington Hilton, loc simbolic pentru istoria politică americană și, totodată, un spațiu care poartă deja stigmatul unei tentative de asasinat – locul unde, în 1981, Ronald Reagan a fost împușcat de John Hinckley Jr. Atunci, un glonț ricoșat din limuzina prezidențială l-a lovit în piept pe Reagan, iar atacul a rănit alte trei persoane, inclusiv pe secretarul de presă James Brady, ale cărui răni aveau să ducă, ani mai târziu, la moartea sa.

La 45 de ani distanță, istoria pare să fi transmis din nou un avertisment, de această dată avându-l din dou pe Trump drept „principala țintă”.

Viciile simple de securitate care l-au expus pe Trump unui alt atacator înarmat

Potrivit mărturiilor invitaților și detaliilor publicate de The Wall Street Journal, accesul în hotel ar fi fost surprinzător de lejer pentru un eveniment la care participau Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, membri ai Cabinetului și mii de invitați.

Mai mulți participanți au relatat că verificările de la intrare s-au limitat la simpla prezentare vizuală a unui bilet sau a unei invitații, fără scanarea codurilor de bare și fără verificarea identității.

„La intrare, nimeni nu mi-a cerut să-mi INSPECTEZE vizibil biletul și nici nu mi-a cerut actul de identitate cu fotografie. Tot ce trebuia să faci era să arăți ceea ce părea a fi un bilet și erau mulțumiți cu asta”, a declarat Kari Lake.

Structura complexă a hotelului a amplificat vulnerabilitățile. Cu peste 1.100 de camere și numeroase puncte de acces, clădirea nu putea fi izolată complet, iar suspectul ar fi profitat de acest lucru, cazându-se cu o zi înainte și mișcându-se liber prin hotel.

„El nu a învins planul de securitate în noaptea cinei. L-a învins în ziua în care a făcut rezervarea. Au construit acel perimetru pentru a opri o armată. Se pare că tot ce i-a trebuit a fost o cheie de camer”, a declarat fostul oficial FBI Jason Pack.

Atacatorul însuși ar fi fost șocat de cât de ușor a fost

Potrivit anchetatorilor, suspectul, identificat drept Cole Allen, ar fi reușit să introducă arme în hotel fără să ridice suspiciuni.

În notițele analizate de autorități, acesta ar fi scris cu uimire:

„Ce naiba face Serviciul Secret?”, a notat Cole Allen.

„Mă așteptam la camere de securitate la fiecare colț, camere de hotel ascultate, agenți înarmați la fiecare 3 metri, detectoare de metale peste tot. Ce am primit este nimic”, a mai scris atacatorul, potrivit documentelor analizate de anchetatori.

Deși ultimele inele de securitate au funcționat, iar atacatorul a fost oprit înainte să ajungă în sala principală, întrebarea care domină acum Washingtonul este simplă și incomodă: cum a putut ajunge atât de aproape?

