Miză pe litoral. Hotelurile Lotus și Select se deschid în vară, iar Perla se restaurează.

Un investitor din Iași ridică miza pe litoral, scrie Ziarul de Iași. Hotelurile Lotus și Select se deschid în vară, Perla se restaurează.

Două hoteluri din Mamaia intră pe ultima sută de metri pentru deschiderea în sezonul estival.

Renovarea completă a fost finanțată de omul de afaceri ieșean Gheorghe Vasilache Ionescu.

Inaugurarea depinde însă de găsirea personalului.

În paralel, proiectul turistic Perla rămâne miza numărul unu, transformat din ruină într-o restaurare de milioane.

Afaceristul ieșean Gheorghe Vasilache Ionescu, care deține Hilton Iași și compania Inproiect, finalizează renovarea completă a hotelurilor Lotus și Select din sudul stațiunii Mamaia.

Ambele unități, clasate o bună perioadă de timp la două stele, au fost modernizate.

Select și Lotus se află în ultima fază a lucrărilor și însumează peste 300 de camere.

Urmează etapa de dotări cu lenjerii, televizoare, frigidere, dar și găsirea personalului necesar.

