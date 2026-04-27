Costel Gâlcă îi înfruntă pe fanii Rapidului. Declarația care produce „divorțul” de galerie: „Nu e un sezon ratat”

Rapid a pierdut în fața lui Dinamo primul meci după 11 ani de invincibilitate, scrie PROSPORT. La finalul partidei, Costel Gâlcă i-a înfruntat pe fanii giuleșteni, afirmând că acesta „nu e un sezon ratat”.

Chiar dacă, matematic, mai sunt șanse de calificare în cupele europene, jocul Rapidului nu dă speranțe.

Gâlcă: „Umilință, rușine!”

Imediat după eșec, antrenorul „feroviarilor” a deschis și subiectul plecării sale de la echipa alb-vișinie. Fostul internațional a evitat să răspundă la întrebarea dacă mai are încrederea conducerii clubului. La cum se prezintă lucrurile în momentul de față, Rapid este un butoi cu pulbere, iar fitilul ar putea fi aprins chiar înainte de finalul sezonului.

„Umilință, rușine! Nu poți să lucrezi atâtea luni și să joace de parcă au uitat fotbalul. Știam că nu va fi ușor, chiar dacă Dinamo venea după 120 de minute. Dinamo a profitat la fazele fize, așa au venit toate golurile. Au ieșit pe contraatac. Când au controlat și au avut posesia au făcut-o bine. În ziua de azi, fără ambiție, atitudfine și a respecta ce se face la antrenamente e greu.

Trebuie respect, să ai atitudine, să fii concentrat pe ce faci. Dacă nu iese o dată, trebuie să încerci să te poziționezi încă o dată, să iei acele poziții pe care le facem la antrenament. De multe ori, dacă nu avem continuitate, când nu ai oameni între linii, e greu să duci mingea în față. Sunt dezamăgit. Ce au făcut la antrenament, săptămâna asta, dar….

Am suferit la ultimele meciuri. Am schimbat și prin introducerea lui Dobre în atac. Ne așteptam să avem execuții, să aducem jucător în ultima treime. În ultimele meciuri nu am avut șuturi la poartă. Moruțan a venit cu acceptul tuturor, are nevoie de echipă să se adapteze.

„Întrebați conducerea dacă am susținere”

Presiune e tot timpul, indiferent de echipă. Întrebați conducerea dacă am susținere.

Înțeleg frustrările suporterilor. Ei dau totul și vor și din partea echipei să primească la fel. În multe meciuri nu le-am adus bucuria, victoria, deci e normală atitudinea lor. Sezon ratat nu e, dar este din ce în ce mai greu. Cred că trebuie să arătăm altfel în totalitate. Mai sunt 4 meciuri și nu putem arăta la fel. Cu Dinamo a fost ca în niciun alt meci.

S-a spus că e haos, debandandă. Am mai văzut, mi s-a spus, m-am uitat, dar nu s-a întâmplat asta niciodată. Încrederea se pregătește prin ce facem. Când am avut momente bune cu echilibru la mijlocul terenului a fost bine. Sper să fie la fel în continuare, dar nu așa”, a comentat Gâlcă, după meci, potrivit ProSport.

