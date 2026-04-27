Ilie Bolojan pune presiune pe Parlament: 9 legi decisive pentru a nu pierde miliardele din PNRR

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, premierul Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă miliarde de euro dacă nu accelerează reformele asumate prin PNRR. Aproximativ 10 miliarde de euro trebuie accesate până în august.

Șeful Guvernului atrage atenția că fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă „o treime din totalul investițiilor publice”. Banii sunt direcționați către proiecte majore: autostrăzi, spitale, școli, modernizarea căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice.

Printre exemplele invocate se numără Autostrada Moldovei, un proiect considerat important pentru dezvoltarea regională. Premierul subliniază că aceste investiții „schimbă fața localităților și contribuie la dezvoltarea regiunilor”.

”Pentru a încasa acești bani europeni, ne-am angajat să facem reforme și să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane.
Până în vară mai avem câteva zeci de jaloane de îndeplinit. Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem.
Ministerul Proiectelor Europene a inventariat cele mai importante 9 jaloane, de care depind peste 7 miliarde de euro, de care vom avea nevoie pentru a putea termina lucrările de investiții”, a scris Bolojan.

Jaloanele din PNRR: bani sau pierderi

Până în vară, autoritățile trebuie să bifeze „câteva zeci de jaloane”, însă nouă dintre ele sunt considerate critice, deblocând peste 7 miliarde de euro.

9 legi decisive pentru a nu pierde miliardele din PNRR

Premierul insistă că soluția este una legislativă: adoptarea rapidă a nouă acte normative care vizează domenii-cheie precum salarizarea publică, fiscalitatea, energia sau administrația.

„Votarea celor 9 legi va fi un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, avertizează premierul.

Lista jaloanelor

  • actualizarea legislației privind integritatea în funcția publică;
  • utilizarea terenurilor statului pentru investiții în energie regenerabilă;
  • adoptarea Codului urbanismului și construcțiilor;
  • eliminarea treptată a cărbunelui din producția de energie;
  •  reforma ANAF prin digitalizare;
  •  introducerea unui sistem unitar de salarizare în sectorul public.

Fiecare dintre aceste măsuri vine cu penalizări de sute de milioane de euro în cazul neîndeplinirii.

