Axios: Propunere surpriză din Iran către SUA: oprirea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Trump convoacă echipa de criză

Mihai Tănase
Iranul a transmis Statelor Unite, prin mediatori pakistanezi, o propunere surpriză pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea imediată și definitivă a războiului, lăsând negocierile nucleare pentru mai târziu. Casa Albă a transmis că analizează opțiunea venită de la Teheran.

Iranul încearcă o mutare diplomatică majoră într-unul dintre cele mai tensionate momente din relația cu Statele Unite.

Potrivit publicației Axios, Teheranul a transmis Washingtonului, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, o nouă propunere care vizează două obiective imediate – redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea imediată a conflictului militar. Dosarul nuclear, unul dintre elementele cheie din negocieri ar urma să fie discutat într-o etapă ulterioară.

Mișcarea vine pe fondul blocajului diplomatic dintre cele două state, dar și al diviziunilor din interiorul conducerii iraniene, unde nu există încă un consens privind concesiile nucleare pe care Teheranul ar trebui să le accepte.

Planul Iranului schimbă ordinea negocierilor

Surse apropiate discuțiilor susțin că ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a prezentat această formulă diplomatică în timpul vizitei sale la Pakistan, încercând să scoată temporar din ecuație cel mai sensibil subiect – programul nuclear iranian – pentru a obține mai rapid un acord privind criza din Golful Persic.

„Acestea sunt discuţii diplomatice delicate, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Aşa cum a spus preşedintele, Statele Unite deţin controlul şi vor încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc, nepermiţând niciodată Iranului să deţină o armă nucleară”, a declarat Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

În paralel, Donald Trump urmează să conducă o reuniune în Camera de criză de la Casa Albă, alături de principalii săi consilieri pentru securitate națională și politică externă, pentru a evalua opțiunile Washingtonului.

Trump vrea să mențină presiunea maximă asupra Teheranului

Deși propunerea iraniană ar putea deschide calea unui armistițiu extins sau chiar a unei încetări definitive a ostilităților, există rezerve majore la Washington. Ridicarea blocadei navale asupra exporturilor petroliere iraniene ar însemna, practic, pierderea celei mai importante pârghii de negociere pe care administrația Trump o are în discuțiile privind programul nuclear al Teheranului.

„Când ai cantităţi uriaşe de petrol care curg prin sistemul tău… dacă, din orice motiv, această linie este închisă pentru că nu poţi să-l pui în containere sau nave… ceea ce se întâmplă este că linia aceea explodează din interior. … Ei spun că au doar aproximativ trei zile până când se va întâmpla asta”, a spus președintele Donald Trump.

Mesajul liderului de la Casa Albă sugerează clar că Washingtonul mizează în continuare pe presiunea economică extremă pentru a forța Teheranul să accepte suspendarea îmbogățirii uraniului pentru cel puțin un deceniu și transferul stocurilor de uraniu îmbogățit în afara țării.

În timp ce diplomația se mută între Islamabad, Muscat și Moscova, unde Abbas Araghchi urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin, miza rămâne uriașă: evitarea unei escaladări regionale care ar putea zgudui piața globală a energiei și securitatea internațională.

Armistițiu prelungit între Israel-Liban, după negocierile de la Casa Albă. Trump caută „pacea veșnică” cu Iranul: „Nu mă grăbiți”

