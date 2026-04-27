Zeljko Kopic, după derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: „Acum trei zile eram aproape morți”

Zeljko Kopic a declarat după victoria cu Rapid, 3-1, că este mândru de jucătorii săi, Dinamo venind după eliminarea din semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova.
Dinamo a câștigat derby-ul cu Rapid, golurile fiind marcate de Gheorghi Milanov (39), Cătălin Cîrjan (59), Alexandru Musi (71), respectiv Daniel Paraschiv (88).
Dinamo e pe locul patru în play-off, 34 de puncte, și Rapid e pe cinci, 32 de puncte.
„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru se băieții mei. După acel meci de Cupă, aceste 3 zile pe care le-am avut au fost grele. Am jucat împotriva unui adversar puternic, tot respectul pentru evoluția jucătorilor. Am vorbit cu Cătălin Cîrjan, știe că sunt multe meciuri, e mai bine așa. A intrat bine, a dat totul, asta e mentalitatea noastră. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o comunicare bună cu jucătorii.
Asta e meseria mea, să încerc să iau decizii bune. Pentru acest meci a fost greu să ne pregătim, mai ales după ce s-a întâmplat la Craiova. Am suferit, trebuia să-i motivez. Au fost multe suișuri și coborâșuri, acum suntem din nou bine. Am fost aproape morți, acum suntem în culmea fericirii. Ne dorim să ajunge în Europa, play-off-ul e o competiție dură. Din perspectiva mea, în multe meciuri ne-a lipsit norocul. Mai avem 4 meciuri, ne vom lupta, vom vedea pe ce loc vom termina la finalul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.
Bun meci, victorie importantă cu un adversar tradițional greu. Toate meritele revin băieților. A fost destul de greu să ne refacem în cele trei zile după meciul din Cupa României, mai ales din punct de vedere psihic. A fost un joc obositor pentru noi, însă reacția a fost excelentă, la cel mai înalt nivel. Sunt foarte mândru de băieți și meritam aceste trei puncte. Jocul a fost bun, însă am avut și jocuri mai bune în care nu am luat toate cele trei puncte. Jucătorii sunt conectați, muncesc din greu și, dacă poți juca astfel la trei zile distanță, după 120 de minute în care pierzi finala cu două minute înainte, este ceva. La Dinamo, cerințele sunt foarte mari și, de la un sezon la altul, vrem să fim și mai buni. E un meci de moral, sigur. Acum trei zile eram aproape morți. Poți face orice pregătire, dar niciodată nu știi cum va fi, cum va reacționa echipa și de asta am spus că merită această victorie. E un boost de încredere, o gură de oxigen – Zeljko Kopic