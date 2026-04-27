Zeljko Kopic, după derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: „Acum trei zile eram aproape morți”

Zeljko Kopic a declarat după victoria cu Rapid, 3-1, că este mândru de jucătorii săi, Dinamo venind după eliminarea din semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova.

Dinamo a câștigat derby-ul cu Rapid, golurile fiind marcate de Gheorghi Milanov (39), Cătălin Cîrjan (59), Alexandru Musi (71), respectiv Daniel Paraschiv (88).

Dinamo e pe locul patru în play-off, 34 de puncte, și Rapid e pe cinci, 32 de puncte.

„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru se băieții mei. După acel meci de Cupă, aceste 3 zile pe care le-am avut au fost grele. Am jucat împotriva unui adversar puternic, tot respectul pentru evoluția jucătorilor. Am vorbit cu Cătălin Cîrjan, știe că sunt multe meciuri, e mai bine așa. A intrat bine, a dat totul, asta e mentalitatea noastră. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o comunicare bună cu jucătorii.

Asta e meseria mea, să încerc să iau decizii bune. Pentru acest meci a fost greu să ne pregătim, mai ales după ce s-a întâmplat la Craiova. Am suferit, trebuia să-i motivez. Au fost multe suișuri și coborâșuri, acum suntem din nou bine. Am fost aproape morți, acum suntem în culmea fericirii. Ne dorim să ajunge în Europa, play-off-ul e o competiție dură. Din perspectiva mea, în multe meciuri ne-a lipsit norocul. Mai avem 4 meciuri, ne vom lupta, vom vedea pe ce loc vom termina la finalul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.