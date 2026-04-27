Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic, după derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: „Acum trei zile eram aproape morți"

Zeljko Kopic, după derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: „Acum trei zile eram aproape morți”

Zeljko Kopic, după derby-ul Dinamo - Rapid 3-1: „Acum trei zile eram aproape morți”
Galerie Foto 4

Zeljko Kopic a declarat după victoria cu Rapid, 3-1, că este mândru de jucătorii săi, Dinamo venind după eliminarea din semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova.

Dinamo a câștigat derby-ul cu Rapid, golurile fiind marcate de Gheorghi Milanov (39), Cătălin Cîrjan (59), Alexandru Musi (71), respectiv Daniel Paraschiv (88).

Dinamo e pe locul patru în play-off, 34 de puncte, și Rapid e pe cinci, 32 de puncte.

Zeljko Kopic, după derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: „Am fost aproape morți, acum suntem în culmea fericirii”

„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru se băieții mei. După acel meci de Cupă, aceste 3 zile pe care le-am avut au fost grele. Am jucat împotriva unui adversar puternic, tot respectul pentru evoluția jucătorilor. Am vorbit cu Cătălin Cîrjan, știe că sunt multe meciuri, e mai bine așa. A intrat bine, a dat totul, asta e mentalitatea noastră. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o comunicare bună cu jucătorii.

Asta e meseria mea, să încerc să iau decizii bune. Pentru acest meci a fost greu să ne pregătim, mai ales după ce s-a întâmplat la Craiova. Am suferit, trebuia să-i motivez. Au fost multe suișuri și coborâșuri, acum suntem din nou bine. Am fost aproape morți, acum suntem în culmea fericirii. Ne dorim să ajunge în Europa, play-off-ul e o competiție dură. Din perspectiva mea, în multe meciuri ne-a lipsit norocul. Mai avem 4 meciuri, ne vom lupta, vom vedea pe ce loc vom termina la finalul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Dinamo vrea doi fundași centrali

Bun meci, victorie importantă cu un adversar tradițional greu. Toate meritele revin băieților. A fost destul de greu să ne refacem în cele trei zile după meciul din Cupa României, mai ales din punct de vedere psihic. A fost un joc obositor pentru noi, însă reacția a fost excelentă, la cel mai înalt nivel. Sunt foarte mândru de băieți și meritam aceste trei puncte. Jocul a fost bun, însă am avut și jocuri mai bune în care nu am luat toate cele trei puncte. Jucătorii sunt conectați, muncesc din greu și, dacă poți juca astfel la trei zile distanță, după 120 de minute în care pierzi finala cu două minute înainte, este ceva. La Dinamo, cerințele sunt foarte mari și, de la un sezon la altul, vrem să fim și mai buni. E un meci de moral, sigur. Acum trei zile eram aproape morți. Poți face orice pregătire, dar niciodată nu știi cum va fi, cum va reacționa echipa și de asta am spus că merită această victorie. E un boost de încredere, o gură de oxigen – Zeljko Kopic

Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o situație ireconciliabilă între două părți”
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul de 75 merge 22 de KM pe contrasens
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Un fizician susține că toată matematica poate fi redusă la o singură operație
