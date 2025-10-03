Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de salvamontiştii din Sibiu, după ce a urcat pe munte deşi nu avea echipament adecvat şi nici nu cunoştea traseele montane. Când a fost găsit de salvatori era uşor hipotermic, fiind dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac.

”Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară (joi seară – n.r.) pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din Bucureşti. Acesta a plecat din zona Turnu Roşu, cu intenţia de a parcurge creasta, dar din lipsă de echipament şi cunoştinţe despre traseele montane pe timp de iarnă a greşit coborârea din Strunga Doamnei pe ninsoare abundentă şi ceaţă, ajungând în firul Căldăriii Laiţa.

Când şi-a dat seama că s-a rătăcit, a apelat numărul unic de urgenţă 112. Salvamontiştii l-au găsit uşor hipotermic şi l-au adus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac”, au declarat reprezentanţii Salvamont Sibiu.

Salvatorii atrag atenţia turiştilor că iarna pe munte presupune echipament adecvat, cunoştinţe despre trasee şi condiţiile meteo şi recomandă evitarea zonelor alpine în condiţii de ninsoare, vânt şi vizibilitate redusă.

Autoritățile au luat măsuri urgente după ninsorile de la munte

Vântul puternic a făcut prăpăd pe străzile din București, noaptea trecută. Zeci de autoturisme au fost avariate și distruse de arborii căzuți. Mai multe cabluri au fost rupte, iar unele din construcții au ajuns avariate. ISU B-IF a intervenit de urgență pe străzi, pentru a îndepărta arborii smulși de vântul puternic. Intervenții au loc și în județul Ilfov, la această oră.

Transalpina se închide temporar, deoarece pe șosea s-a format un strat de gheață. Utilajele de deszăpezire au intervenit și în alte zone montane unde s-a depus strat de zăpadă.

Sursă foto: Salvamont Sibiu

