Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu a fost invitat în Templul Coral, la Ziua Internaţională a Comemorării Holocaustului: „Nu este suficient să combatem antisemitismul”

Luiza Dobrescu
26 ian. 2026, 12:40, Actualitate

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost invitat de Ziua Internaţională a Comemorării Holocaustului în Templul Coral sau sinagoga comunităţii evreieşti din Bucureşti. În discursul său, acesta a declarat că „este o zi în care trebuie să reînnoim angajamentul de a nu uita.”

„Acest moment este unul al reculegerii, al introspecției și al responsabilității pentru reafirmarea unor valori eterne”, mai spune Grindeanu, ]n Templul Coral.

„Este și o zi în care trebuie să reînnoim angajamentul de a nu uita, de a vorbi și de a acționa astfel încât momentele extreme din istoria omenirii să nu mai revină niciodată. Din păcate, ura este din nou în creștere în jurul nostru. Antisemitismul, fără îndoială, dar și alte forme de rasism și intoleranță se manifestă tot mai vizibil la nivel social, în multe părți în lume. Aceste fenomene, care ar fi trebuit să rămână doar în trecut, devin, din păcate, din ce în ce mai des parte a unei realități cotidiene.”

Sorin Grindeanu a mai spus că România şi-a „consolidat constant cadrul legislativ destinat combaterii antisemitismului, extremismului și negării Holocaust-ului” ca s[ combată riscul oricătei forme de xenofobie.

„Trebuie să fim conștienți însă că nu este suficient doar să combatem antisemitismul, ci trebuie să-l prevenim constant și coordonat. Combaterea atitudinilor antisemite nu se poate realiza izolat. Ste esențială o colaborare constantă între autorități, comunitățile evreiești și organizațiile societății civile, pentru ca astfel de reflexe periculoase să fie contracarate eficient.”

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este ziua de 27 ianuarie din fiecare an și este prima comemorare universală a victimelor Holocaustului.

Această comemorare a fost decisă prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005, adoptată la a 42-a ședință plenară.

Premierul Marcel Ciolacu: ANTISEMITISMUL este o realitate a prezentului, însă trebuie să nu fie şi a viitorului

Marius Oprea: „Există o cultură de NEGARE asupra comunismului în România"

