Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut o evaluare a coaliției, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, după două luni și jumătate de guvernare.
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat de jurnalistul Ionuț Cristache ce notă ar oferi coaliției de guvernare, după două luni și jumătate, din perspectiva ritmului și a intențiilor bune, precum și a capacității de înțelegere a cetățenilor.
„De bună intenție, spre maxim, de aplicare a bunei intenții, undeva sub 8, între 7 și 8. Ca să vorbesc în standard de agenții de rating, „cu perspectivă negativă”, 7 dar cu perspectivă negativă”, a precizat Sorin Grindeanu.