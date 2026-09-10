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Sorin Grindeanu, prezent la Neptun, la Şcoala de Vară a TSD

Luiza Dobrescu
Sorin Grindeanu, prezent la Neptun, la Şcoala de Vară a TSD
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi prezent vineri la Şcoala de Vară a tineretului social democrat, de la ora 10.00.

După întâlnirea cu organizaţiile TSD, preşedintele partidului va susţine declaraţii de presă.

Evenimentul se desfăşoară la Hotelul Caraiman, din staţiunea  Neptun.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, la sala de evenimente din cadrul hotelului Caraiman.

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