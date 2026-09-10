O femeie de 54 de ani a adus pe lume un copil dintr-un embrion congelat de 22 de ani

O femeie din Grecia, în vârstă de 54 de ani, a adus pe lume un copil provenit dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani, după ce și-a pierdut fiul de 21 de ani, conceput prin aceeași procedură de fertilizare in vitro (FIV), a anunțat miercuri medicul său.

„Pentru Christina Rapti-Tzelepi, această naștere are astăzi o semnificație emoțională cu totul specială”, a transmis pe Facebook ginecologul Konstantinos Pantos, de la clinica privată Genesis din Atena.

„În 2004, după un transfer de embrion, ea a născut un băiat perfect sănătos, chiar de la prima încercare”, a explicat medicul.

În octombrie 2025 însă, fiul femeii a murit într-un accident rutier, la vârsta de 21 de ani, potrivit aceleiași surse, notează sante.lefigaro.fr.

Miercuri, Christina Rapti-Tzelepi a născut o fetiță, după ce, în luna decembrie a anului trecut, i-a fost transferat un embrion provenit din aceeași serie de embrioni conservați din care provenea și cel folosit pentru conceperea fiului său, a precizat medicul.

Proaspăta mămica are 54 de ani – vârsta maxima în Grecia pentru fertilizare in vitro

Christina Rapti-Tzelepi are 54 de ani, vârsta maximă permisă în Grecia pentru a recurge la fertilizare in vitro.

„A fost și doliu, și bucurie, dar toate acestea au dispărut în această dimineață, când ne-am ținut minunea în brațe”, a declarat Rapti-Tzelepi pentru postul public de televiziune ERT.

Soțul femeii a explicat că familia a fost implicată într-o adevărată „cursă contra cronometru” pentru ca această sarcină să poată fi dusă la termen.

El a cerut eliminarea limitei de vârstă impuse în Grecia pentru fertilizarea in vitro.

„Femeile mai în vârstă au o capacitate inestimabilă de a oferi o iubire matură, conștientă și necondiționată, precum și o stabilitate pe care nicio statistică nu o va putea măs peura vreodată pe deplin”, a transmis acesta într-un comunicat.