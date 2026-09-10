Un remorcher care se îndrepta spre portul Constanța după ce fusese avariat într-un atac în apropiere de Odesa a fost lovit din nou de drone rusești, potrivit unor relatări citate de presa ucraineană. Doi cetățeni din Azerbaidjan aflați la bord au murit, iar alți doi marinari au fost răniți. Moscova susține că nava era implicată în transporturi destinate armatei ucrainene.

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Cine sunt victimele din atacul asupra remorcherului TEDY

Remorcherul TEDY a fost atacat miercuri de drone rusești în Marea Neagră, în apropierea portului ucrainean Odesa, potrivit informațiilor publicate de Nexta și preluate de presa ucraineană.

Doi cetățeni din Azerbaidjan aflați la bordul navei, Aslan Aliev și Asim Gasyimov, au murit în urma atacului. Alți doi membri ai echipajului au suferit arsuri.

După ce a fost avariat, remorcherul a pornit spre portul Constanța, pentru a ajunge în România. Nava ar fi fost însă atacată din nou în timpul nopții, în alte două incidente.

Poziția Kremlinului privind navele comerciale

Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că forțele ruse au atacat un remorcher care însoțea nave în apropierea portului Odesa.

Moscova nu a precizat numele navei atacate. Potrivit relatărilor citate de presa ucraineană, însă, locul, momentul și modul în care a avut loc atacul corespund informațiilor despre remorcherul TEDY.

Rusia susține că nava era implicată în activități de transport pentru armata ucraineană.

Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia intenționează să continue atacurile asupra unor nave comerciale din Marea Neagră pe care Moscova le consideră implicate în aprovizionarea armatei ucrainene.