Avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost expus niciunei amenințări din partea unei drone în timpul decolării de la Chișinău, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, potrivit agenției TASS.

Potrivit acestuia, Ucraina continuă să recurgă la diverse provocări, încercând să „își antreneze susținătorii occidentali în război”.

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Peskov a numit „amenințarea” la adresa avionului lui Zelenski din Chișinău drept una „efemeră”, menționând că aceasta nu a existat, fapt recunoscut de către însuși ucrainenii.

„În ceea ce privește presupusa amenințare la adresa avionului, aceasta nu a existat. Chiar ucrainenii au recunoscut acest lucru”, a declarat Peskov, joi.

Incidentul în care a fost implicat avionul lui Zelenski, în timp ce se îndrepta spre Norvegia, a fost semnalat de prim-ministrul norvegian, Jonas Gahr Støre. Acesta a declarat, miercuri, că avionul președintelui ucrainean „a fost la un pas de a fi doborât de o dronă în timp ce decola din Moldova” pentru a ajunge la înmormântarea regelui Harold al V-lea de la Oslo.

Guvernul moldovean a confirmat, ulterior, că plecarea lui Zelenski către Norvegia, pe 8 septembrie, a fost amânată din cauza prezenței unei drone ruse în spațiul aerian al țării.

Permisiunea de decolare a fost acordată după ce s-a aflat că drona rusă s-a prăbușit și a explodat în apropierea satului Stari Mihaileni, din raionul Riscani. Locul prăbușirii se afla la aproximativ 160 km de Aeroportul Internațional din Chișinău.

În total, din cauza alertei de raid aerian, trei zboruri de plecare și patru zboruri de sosire au înregistrat întârzieri la aeroport.

În plus, ambasadorul Moldovei în Statele Unite, Vladislav Kulminski, a declarat că drona rusă care a încălcat spațiul aerian al Moldovei ar fi putut zbura în mod deliberat în direcția avionului președintelui ucrainean.