Kelemen Hunor a dezmințit, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, informațiile potrivit cărora ar fi refuzat varianta de premier Luca Niculescu. Liderul UDMR subliniază însă că formațiunea sa nu poate forma o majoritate cu partidul S.O.S, ”cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști”.

Kelemen Hunor: ”Ar fi bine să se oprească din manipulare toți cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline”

Hunor susține că informațiile din spațiul public au scopul de a dezinforma și de a da impresia că guvernul nu se poate forma din cauza cerințelor formațiunii, lucru care, potrivit liderului UDMR, este fals. Acesta a punctat că formațiunea sa nu este deschisă pentru formarea unei majorități pentru învestirea unui executiv cu partidul Dianei Șoșoacă, cu parlamentari care au plecat din AUR sau cu celelalte fracțiuni care s-au format din ”traseiști”.

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”Am văzut știri date pe surse despre faptul că eu l-aș fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aș fi cerut domnului președinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid.

Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare. Mai repet odată: este MINCIUNĂ! Este DEZINFORMARE!

Ar fi bine să se oprească din manipulare toți cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline.

Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate”, a punctat Kelemen Hunor.

Lideruul UDMR a transmis că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline și de decizii clare. Hunor a ținut să precizeze că nu se află în conflict nici cu Sorin Grindeanu și nici cu Ilie Bolojan, așa cum s-ar fi vehiculat în spațiul public. ”Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniștiți-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară.

România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Și da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD.