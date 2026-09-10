Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul PNL Alina Gorghiu face dezvăluiri despre planurile lui Bolojan. Ce „agendă secretă” îl mai ține încă în funcția de premier? Se bate Bolojan pe parlamentari de la AUR, POT, SOS etc.? Câți a luat PNL până acum? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

PSD și PNL la cuțite. Scandalurile de tipul Pahonțu, dezvăluirile Recorder despre outdoor, avionul privat spre Mykonos, datele personale publicate, inclusiv pașapoarte și poze – sunt simple dezvăluiri sau au legătură și cu actualul moment politic, cu aceste bătălii politice?

Tot astăzi la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” discutăm despre România care ajunge să susțină industria de armament a Germaniei, în timp ce propriile uzine Romarm se prăbușesc. Rheinmetall își extinde producția și angajează zeci de mii de oameni cu finanțări europene prin SAFE, în timp ce, în România, angajații ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile din cauza lipsei comenzilor. SAFE și Rheinmetall au făcut parte tot din „to do list” a lui Bolojan?

Zilele trec si prețul la pompe crește în fiecare zi. Cât a ajuns să coste un litru de motorină sau benzină?