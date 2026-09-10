Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 10 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Alina Gorghiu dezvăluiri despre planurile lui Bolojan. Ce „agendă secretă” îl mai ține în funcție

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 10 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Alina Gorghiu dezvăluiri despre planurile lui Bolojan. Ce „agendă secretă” îl mai ține în funcție

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 10 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Alina Gorghiu dezvăluiri despre planurile lui Bolojan. Ce „agendă secretă” îl mai ține în funcție
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul PNL Alina Gorghiu face dezvăluiri despre planurile lui Bolojan. Ce „agendă secretă” îl mai ține încă în funcția de premier?  Se bate Bolojan pe parlamentari de la AUR, POT, SOS etc.? Câți a luat PNL până acum? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

PSD și PNL la cuțite. Scandalurile de tipul Pahonțu, dezvăluirile Recorder despre outdoor, avionul privat spre Mykonos, datele personale publicate, inclusiv pașapoarte și poze – sunt simple dezvăluiri sau au legătură și cu actualul moment politic, cu aceste bătălii politice?

Tot astăzi la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” discutăm despre România care  ajunge să susțină industria de armament a Germaniei, în timp ce propriile uzine Romarm se prăbușesc. Rheinmetall își extinde producția și angajează zeci de mii de oameni cu finanțări europene prin SAFE, în timp ce, în România, angajații ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile din cauza lipsei comenzilor. SAFE și Rheinmetall au făcut parte tot din „to do list” a lui Bolojan?

Zilele trec si prețul la pompe crește în fiecare zi. Cât a ajuns să coste un litru de motorină sau benzină?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
12:00
Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
EXCLUSIV Eugen Teodorovici, scenariu negru pentru economie. „Datoria publică va ajunge la 70%/ Deficitul va fi mai mare de 6%/ Pe datele corecte, o să intrăm în junk ”
08:00
Eugen Teodorovici, scenariu negru pentru economie. „Datoria publică va ajunge la 70%/ Deficitul va fi mai mare de 6%/ Pe datele corecte, o să intrăm în junk ”
EXCLUSIV Eugen Teodorovici a dezvăluit pentru Gândul că există discuții pentru propunerea lui ca premier. Fostul ministru e dispus să accepte
21:45
Eugen Teodorovici a dezvăluit pentru Gândul că există discuții pentru propunerea lui ca premier. Fostul ministru e dispus să accepte
EXCLUSIV Eugen Teodorovici denunță încercarea de renunțarea la dreptul de veto al României în UE. „Statele mari pot lua decizii care ne vor afecta/ Au mai încercat să influențeze decizii”
21:15
Eugen Teodorovici denunță încercarea de renunțarea la dreptul de veto al României în UE. „Statele mari pot lua decizii care ne vor afecta/ Au mai încercat să influențeze decizii”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 09 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, dezvăluiri despre banii din PNRR, cât datoriile companiilor la un loc
14:50
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 09 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, dezvăluiri despre banii din PNRR, cât datoriile companiilor la un loc
EXCLUSIV Scenariul cu Ilie Bolojan președintele țării iscă scandal între PNL și PSD. Cine crede că premierul demis are șanse măcar la un tur doi prezidențial
22:57, 08 Sep 2026
Scenariul cu Ilie Bolojan președintele țării iscă scandal între PNL și PSD. Cine crede că premierul demis are șanse măcar la un tur doi prezidențial
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
O influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt'
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Râurile arctice contrazic tot ce credeau oamenii de știință despre eroziune
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!

Cele mai noi

Trimite acest link pe