Un deputat PSD acuză PNL şi USR că „au transformat şcolile în sedii de partid”, cu directori schimbaţi, la 5 zile de la numire, pentru că n-ar fi buni

Deputatul social democrat îi acuză pe cei din PNL-USR că au transformat unităţile de învăţământ în sedii de partid, la Buzău.

Romeo Lungu, care este şi preşedintele filialei PSD Buzău, acuză că „PNL și USR schimbă directori și directori adjuncți pe bandă rulantă, cu doar o lună înaintea concursurilor deja programate pentru ocuparea acestor funcții”.

„De ce această grabă? De ce trebuie schimbată conducerea unor școli chiar la începutul anului școlar, fără ca performanța managerială să pară a fi criteriul principal? Și mai grave sunt semnele de întrebare privind modul în care s-au desfășurat procedurile pentru constituirea Consiliului de Administrație: nu ar fi fost desemnată o comisie pentru numărarea voturilor, nu s-ar fi făcut propuneri din partea membrilor, iar voturile secrete ar fi fost luate din sala de ședință și numărate ulterior, în birou, fără prezentarea rezultatului în fața celor care au votat. Cei desemnați ar fi fost anunțați abia după câteva ore. Dacă aceste lucruri se confirmă, vorbim despre practici extrem de grave, care trebuie verificate de instituțiile competente”, scrie deputatul social democrat, pe facebook.

Contactat de Gândul, deputatul a spus că este vorba despre „vreo 8-9 şcoli, iar mâine va fi un alt consiliu de administraţie, deci mai urmează şi alţi 20”.

„Cum pui tu un director şi peste 5 zile îl schimbi că nu e bun?! Cum ţi-ai dat seama de acest lucru? N-au adus suficiente flori la începutul anului şcolar? Dacă tot vrei să ţi-i numeşti politic, aşteaptă concursul, să se înscrie!”, spune deputatul Lungu, pentru Gândul.

Deputatul Lungu spune că va face o interpelare către ministrul Educaţiei, Mihai Dimian şi mai ştie de la directorii care au fost schimbaţi din funcţii că vor ataca în instanţă deciziile de înlocuire.