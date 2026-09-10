Hidroelectrica a atribuit contractul pentru realizarea unei instalații de stocare în baterii la Porțile de Fier II. Investiția ar urma să fie finalizată cel târziu la sfârșitul anului viitor. Instalația va avea o putere de 64 MW și o capacitate de stocare de 434,76 MWh, potrivit lui Bogdan Badea, directorul de investiții al companiei.

Hidroelectrica a confirmat atribuirea contractului pentru instalația de stocare de la Porțile de Fier II, iar investiția se ridică la 296,8 milioane de lei și include o capacitate de 64 MW și 434,76 MWh. Contractul a fost atribuit după finalizarea procedurilor de achiziție publică și a perioadei de contestații. Informația a fost confirmată pe platforma Bursei de Valori București (BVB), arată Mediafax.

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„Am atribuit contractul pentru realizarea instalației de stocare cu baterii de la C.H.E. Porțile de Fier II: 64 MW putere instalată, 434,76 MWh capacitate de stocare și o investiție de 296,8 milioane lei, după finalizarea procedurilor specifice achiziției publice, inclusiv a perioadei de contestații”, a transmis actualul director de investiții al Hidroelectrica, prin Ministerul Energiei.

Instalația de la Porțile de Fier II va avea o capacitate de 434,76 MWh

Proiectul de la Porțile de Fier II are o durată de execuție de cel mult 15 luni. Bogdan Badea spune că investiția a fost demarată de Hidroelectrica în 2025 și că atribuirea contractului a necesitat un efort susținut din partea echipelor implicate. Totodată, Bogdan Badea a mulțumit Ministerului Energiei pentru sprijinul acordat proiectului. Investiția beneficiază de 10 milioane de euro fonduri nerambursabile din Fondul pentru Dezvoltare.

El a mai precizat că instalația va avea o capacitate de 434,76 MWh, cu aproximativ 70% peste nivelul minim de 256 MWh prevăzut în caietul de sarcini. Capacitatea rezultă din oferta câștigătoare depusă de Synergy Construct.

„Un beneficiu foarte important îl reprezintă impactul pozitiv al investiției asupra exploatării agregatelor de la Porțile de Fier, bateriile urmând a fi utilizate și în echilibarare, micșorând gradul de uzură, respectiv necesitatea de mentenanță pentru hidro-utilaje”, a spus Bogdan Badea.

Energia va fi stocată și gestionată în funcție de producție și necesarul de consum

Hidroelectrica își consolidează strategia prin investiții în tehnologii pentru eficiența și stabilitatea sistemului energetic. Compania a atribuit către Synergy Construct contractul pentru instalația de stocare cu baterii de la Porțile de Fier II. Synergy Construct va lucra cu mai mulți subcontractanți și terți, după finalizarea procedurilor de achiziție publică.

Reprezentații Hidroelectrica consideră investiția un pas important în dezvoltarea sistemului energetic. Proiectul va permite stocarea și gestionarea energiei regenerabile în funcție de producție și de necesarul de consum.

Noile capacități vor permite companiei să își optimizeze producția pe parcursul zilei. Energia va putea fi stocată și utilizată în perioadele cu valoare mai mare. Proiectul beneficiază de 43,4 milioane de lei prin Fondul pentru Modernizare, pentru dezvoltarea capacității de stocare a energiei în baterii. Hidroelectrica spune că investiția va contribui la modernizarea infrastructurii energetice și la utilizarea mai eficientă a energiei regenerabile.

„O companie energetică modernă trebuie să privească dincolo de producția de energie și să dezvolte întregul lanț de valoare – producție, flexibilitate, stocare și integrare în sistem. Investiția de la Porțile de Fier II este expresia acestei viziuni și reprezintă un pas important în transformarea Hidroelectrica într-un portofoliu energetic flexibil și rezilient”, a precizat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

Sursă foto: Mediafax Foto