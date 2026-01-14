Prima pagină » Actualitate » Țara considerată ideală pentru a-ți crește copiii. Care este locul aflat la polul opus

Țara considerată ideală pentru a-ți crește copiii. Care este locul aflat la polul opus

14 ian. 2026, 19:49, Actualitate
Țara considerată ideală pentru a-ți crește copiii. Care este locul aflat la polul opus

Norvegia pare chiar și pentru europenii din Liga întâi țara ideală pentru a-ți crește copii.  Un tărâm sigur, cu acces excelent la educație și sănătate, unde părinții trăiesc mult, iar copiii sunt sănătoși și fericiți, acesta este, potrivit unui studiu recent, cel mai bun loc din lume pentru a-ți crește familia. Aproape 95% dintre expații care locuiesc acolo spun că sunt mulțumiți de viața lor.

Zeci de mii de britanici părăsesc anual Regatul Unit în căutarea unei vieți mai bune în străinătate. Mulți se mută pentru vremea mai bună, alții își caută un stil de viață diferit, iar unii încearcă să găsească fericirea pe care n-au reușit să o simtă în Marea Britanie, preia Observator.

Cea mai fericită ţară socialistă

Însă pentru cei care își doresc cel mai bun loc pentru a-și crește copiii, relocarea în Norvegia s-a dovedit a fi o alegere solidă. Cercetări recente arată că această țară scandinavă este și locul cel mai fericit pentru expați.

Studiul a luat în considerare multiple aspecte, inclusiv criminalitatea, accesul la servicii medicale, educație și câștigurile medii, pentru a determina cele mai bune destinații pentru familii. Analiza a evaluat 20 de criterii diferite, iar Norvegia s-a clasat pe primul loc, cu un scor de 71,73 din 100.

Un impresionant 94,06% dintre familiile care trăiesc acolo s-au declarat fericite, ceea ce plasează Norvegia cu 11 puncte procentuale peste media europeană, care este de 84,76%. Rata mortalității materne în Norvegia este de 1,31 la 100.000 de nașteri vii, cu 81% mai mică decât media din Europa – de 6,88. Mai mult, copiii sunt sănătoși, iar rata mortalității sub 15 ani este foarte scăzută, de doar 0,31%.

Locuitorii trăiesc, de asemenea, mult – studiul realizat de compania de mutări Umzug-365 a arătat că expectativa de viață în Norvegia este de 83,31 ani, peste media europeană de 80,5 ani.

Norvegia a obținut poziții înalte în mod repetat în clasamentele de fericire, ultimul Raport Mondial al Fericirii plasând-o pe locul al șaptelea. În cel mai recent raport, Finlanda a ocupat primul loc cu un scor de 67,79, urmată de Danemarca pe locul doi, Islanda pe trei și Suedia pe patru.

Iadul copiilor

Marea Britanie s-a clasat pe locul 23, în timp ce Statele Unite au ajuns la cea mai slabă poziție din toate timpurile, pe locul 24. Ambele țări se află în spatele Israelului (locul 8), în ciuda conflictului continuu din regiune, potrivit Daily Mail.

La coada clasamentului se află Afganistanul, desemnat drept cea mai nefericită țară din lume. Sierra Leone, Liban, Malawi și Zimbabwe completează topul celor cinci cele mai nefericite țări.

Un purtător de cuvânt al Umzug-365 a comentat:

„Creșterea unei familii depinde de o multitudine de factori, de la sănătate și educație, la bunăstare, venituri, siguranță și altele. Țări precum Norvegia, Finlanda și Suedia au rezultate bune în fiecare dintre aceste categorii, ceea ce le face locații ideale pentru viața de familie. Multe dintre țările din topul celor mai bune se află în Europa de Nord, cu cinci dintre cele zece principali locații situate aici.”

Recomandarea autorului: Top 20 al țărilor cu cei mai fericiți locuitori, în 2025. Pe ce loc se află România, în clasament

Recomandarea video

Citește și

TURISM O destinație populară printre români impune reguli stricte turiștilor: trebuie să demonstrezi că ai bani la intrare
21:21
O destinație populară printre români impune reguli stricte turiștilor: trebuie să demonstrezi că ai bani la intrare
EXTERNE MAE, ședință de coordonare pe fondul tensiunilor din Iran: nu există cereri de repatriere din partea românilor
21:03
MAE, ședință de coordonare pe fondul tensiunilor din Iran: nu există cereri de repatriere din partea românilor
ACTUALITATE O casă de coșmar. Un cuplu francez a fost ruinat după ce a cumpărat o „proprietate contaminată”
20:59
O casă de coșmar. Un cuplu francez a fost ruinat după ce a cumpărat o „proprietate contaminată”
LEGE Cum poți lua amendă chiar dacă ai anvelope de iarnă. Ce urmăresc polițiștii
20:50
Cum poți lua amendă chiar dacă ai anvelope de iarnă. Ce urmăresc polițiștii
JUSTIȚIE Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT
20:11
Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT
REACȚIE Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”
20:08
Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Gabriela Cristea, în cărți pentru locul lui Cătălin Măruță?! Am aflat TOT ce s-a întâmplat în sediul PRO TV, din decembrie și până acum
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
BREAKING NEWS Germania plănuiește să trimită primii soldați în Groenlanda pentru a contracara invazia SUA a teritoriului Danemarcei
21:22
Germania plănuiește să trimită primii soldați în Groenlanda pentru a contracara invazia SUA a teritoriului Danemarcei
DIPLOMAȚIE Administrația Trump lansează cea de-a doua fază a Planului de Pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza
21:19
Administrația Trump lansează cea de-a doua fază a Planului de Pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza
CONTROVERSĂ Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
20:48
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
LIVE 🚨 Reuters: SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 24 de ore. În paralel, America și-a retras trupele din bazele cheie din Orientul Mijlociu
20:40
🚨 Reuters: SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 24 de ore. În paralel, America și-a retras trupele din bazele cheie din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
20:08
George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
INEDIT Cazul uimitor al doctoriței care a „păcălit moartea” după 80 de minute petrecute sub apă înghețată. Cum a reușit să supraviețuiască
20:07
Cazul uimitor al doctoriței care a „păcălit moartea” după 80 de minute petrecute sub apă înghețată. Cum a reușit să supraviețuiască

Cele mai noi

Trimite acest link pe