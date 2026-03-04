Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”

Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției nu reușesc să cadă de acord pe împărțirea banilor din programele Saligny și CNI, discuțiile fiind blocate de diferențe legate de sume și priorități. Tensiuni apar și în jurul pachetului de solidaritate, unde partenerii de guvernare au poziții diferite în privința măsurilor și a impactului asupra bugetului. Aici s-ar fi propus o metodă de cofinanțare, potrivit surselor. Unul dintre ministerele care ar primi bani mai puțini anul acesta, ar fi Ministerul Dezvoltării, potrivit unor surse politice.

Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”

Alexandru Nazare îi asigură pe români că „este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investițiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut și majorează cu aproximativ 30% bugetul finanțat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune și componenta SAFE.”

„Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 – cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei. Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiții pentru finanțare mai avantajoasă – toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români”, scrie Nazare pe Facebook.

PSD cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului