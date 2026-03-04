Prima pagină » Știri politice » Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”

04 mart. 2026, 06:00, Știri politice
Coaliția de guvernare se întâlnește pentru a doua oară săptămâna aceasta cu scopul de a finaliza, în sfârșit, bugetul pe 2026. În ședința de luni, au fost analizate principalele componente ale bugetului, care va însuma 2045 de miliarde de lei.

Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției nu reușesc să cadă de acord pe împărțirea banilor din programele Saligny și CNI, discuțiile fiind blocate de diferențe legate de sume și priorități. Tensiuni apar și în jurul pachetului de solidaritate, unde partenerii de guvernare au poziții diferite în privința măsurilor și a impactului asupra bugetului. Aici s-ar fi propus o metodă de cofinanțare, potrivit surselor.

Unul dintre ministerele care ar primi bani mai puțini anul acesta, ar fi Ministerul Dezvoltării, potrivit unor surse politice.

Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”

Alexandru Nazare îi asigură pe români că „este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investițiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut și majorează cu aproximativ 30% bugetul finanțat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune și componenta SAFE.”

„Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 – cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei.

Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiții pentru finanțare mai avantajoasă – toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români”, scrie Nazare pe Facebook.

PSD cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului

Marți, PSD le-a cerut partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul de stat pentru anul 2026. Partidul a transmis că cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an.

”PSD solicită partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea Bugetului de stat pentru anul 2026, plecând de la principiul că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliție, nu doar ale unora!

Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an.

PSD subliniază că Programul de solidaritate are un impact minimal asupra bugetului de stat, fiind însă absolut necesar pentru susținerea unor categorii sociale afectate puternic de creșterea inflației și de măsurile de austeritate de anul trecut. Programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familiile sărace”, se arată în comunicatul emis de partid.

SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare

Guvernul ia în calcul crearea unui fond de solidaritate destinat sprijinirii primăriilor cu capacitate redusă de autofinanțare, potrivit unor surse guvernamentale. Fondul ar urma să fie constituit din sumele alocate autorităților locale din impozitul pe venit și TVA, în contextul în care negocierile pe buget se anunță tensionate.

În paralel, Ministerul Finanțelor nu ar avea spațiu bugetar pentru a acorda mai mult de 1,5 miliarde de lei pentru măsurile de solidaritate solicitate de PSD, susțin aceleași surse guvernamentale. Suma este considerată plafonul maxim pe care instituția îl poate susține în actualele condiții fiscale.

Posibil miliard suplimentar pentru Dezvoltare

Pe lângă cele 1,5 miliarde de lei, Guvernul ar mai putea aloca încă un miliard de lei pentru programele derulate prin Ministerul Dezvoltării, în special pentru „Anghel Saligny” și PNDL. Bugetul actual al Ministerului Dezvoltării pentru aceste linii este de aproximativ 5 miliarde de lei. În aceste calcule nu este inclusă Compania Națională de Investiții (CNI).

Suplimentarea ar viza susținerea proiectelor locale aflate în implementare, în special infrastructură de bază – apă, canalizare, drumuri și rețele de gaze.

