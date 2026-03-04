Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre John Mearsheimer și despre o predicție făcută în 1990 privind un posibil conflict între România și Ungaria. Profesorul a explicat contextul în care a studiat acel material și a arătat că realitatea nu a confirmat scenariul anunțat atunci. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul a relatat că i s-a prezentat acest studiu ca analiză de referință. În text, Mearsheimer avertiza asupra riscului unui conflict între România și Ungaria, pe fondul tensiunilor legate de minoritatea maghiară din Transilvania.
Nu exista niciun război între statele din această regiune în timpul Războiului Rece, deoarece sovieticii l-au controlat strict. Acest punct de tensiune serioasă care există acum între Ungaria și România în legătură cu tratamentul acordat minorității maghiari între Transilvania, o regiune care aparținea anterior Ungariei și care încă mai are aproximativ 2 milioane de maghiari trăind pe teritoriul său. Dacă nu ar fi fost prezența sovietică în Europa de Est, acest conflict ar fi putut aduce România și Ungaria în război până acum și ar putea să le aducă în război și în viitor. Aceasta nu va fi singura zonă de pericol din Europa de Est dacă Imperiul Sovietic se prăbușește. ( se arată în textul prezentat)
Pornind de la acest pasaj, Valentin Stan a susținut că predicția nu s-a confirmat. El a folosit exemplul pentru a transmite că niciun autor, indiferent de reputație, nu are dreptate în toate situațiile.
Ghici ce? Domnul Mearsheimer aici a greșit. Ai aflat de vreun război între România și Ungaria în 1991? Deci, micuților trebăluitori, mergeți acasă la voi unde lucrați, cereți raportul de la securitate din ziua cu pricina, acolo unde s-a întâmplat, vedeți exact cum au mers lucrurile și rețineți. Mearsheimer nu e bun tot timpul. Și e în funcție de cum există pertinența argumentului solid ca să poți susține un punct de vedere.