Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre John Mearsheimer și despre o predicție făcută în 1990 privind un posibil conflict între România și Ungaria. Profesorul a explicat contextul în care a studiat acel material și a arătat că realitatea nu a confirmat scenariul anunțat atunci. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Un posibil conflict între România și Ungaria

Profesorul a relatat că i s-a prezentat acest studiu ca analiză de referință. În text, Mearsheimer avertiza asupra riscului unui conflict între România și Ungaria, pe fondul tensiunilor legate de minoritatea maghiară din Transilvania.

Nu exista niciun război între statele din această regiune în timpul Războiului Rece, deoarece sovieticii l-au controlat strict. Acest punct de tensiune serioasă care există acum între Ungaria și România în legătură cu tratamentul acordat minorității maghiari între Transilvania, o regiune care aparținea anterior Ungariei și care încă mai are aproximativ 2 milioane de maghiari trăind pe teritoriul său. Dacă nu ar fi fost prezența sovietică în Europa de Est, acest conflict ar fi putut aduce România și Ungaria în război până acum și ar putea să le aducă în război și în viitor. Aceasta nu va fi singura zonă de pericol din Europa de Est dacă Imperiul Sovietic se prăbușește. ( se arată în textul prezentat)

Valentin Stan: Mearsheimer nu e bun tot timpul

Pornind de la acest pasaj, Valentin Stan a susținut că predicția nu s-a confirmat. El a folosit exemplul pentru a transmite că niciun autor, indiferent de reputație, nu are dreptate în toate situațiile.