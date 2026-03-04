Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum iranienii sunt un popor cult, un popor iubitor de pace, care a fost ținut sub un regim sever. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum iranienii sunt un popor cult, un popor iubitor de pace, care a fost ținut sub un regim sever. Acesta a început prin a spune că Mossadul a declanșat mai multe mișcări in interiorul Iranului. Aceste mișcări au avut ca scop să alimenteze nemulțumirea populației. Această scânteie, susține istoricul, a fost elementul potrivit pentru un popor iubitor de pace, ținut sub bocancul elitei religioase.
Mossadul are capacitatea de a declanșa mișcări în interiorul Iranului care să alimenteze nemulțumirea populară. Aruncând o posibilă scânteie într-o zonă de influență care se cuplează, la momentul ăsta, cu această teribilă nemulțumire a unui popor împilat, batjocorit. Acest popor a fost ținut sub bocanc de elita religioasă care n-a avut niciodată grijă de iranieni. Iranienii sunt un popor cultivat, un popor iubitor de pace, un popor care niciodată, uită-te la îndelungata lui istorie, nu poți să-l acuzi că a ieșit din marginile civilizației. Ei bine, la momentul când noi vorbim, Kamenei e mort, o bună parte din conducerea politică și religioasă a statului e pa. Asta pentru că Mossadul a avut o acțiune extrem de eficientă, iar Bibi Netanyahu a solicitat, în mod constant, această operațiune militară. Pentru că ei știau, evreii, că ăsta-i momentul propice, după ce le distruseseră o parte din capabilități, după ce apăruse acel sâmbure de revoltă, care ai văzut că a adus mii de oameni în stradă. Iar regimul Ayatollahului a omorât 30.000 de cetățeni iranieni în contextul acelor bătălii de stradă. Iar Trump a spus mereu, chiar și când au vrut să-i spânzure, a făcut conferință de presă, i-a avertizat. A vorbit public, să nu spânzure cetățenii. A spus, după aia, ei s-au oprit, dar eu nu.