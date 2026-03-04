Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum iranienii sunt un popor cult, un popor iubitor de pace, care a fost ținut sub un regim sever. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Mossadul are capacitatea de a declanșa mișcări în interiorul Iranului care să alimenteze nemulțumirea populară. Aruncând o posibilă scânteie într-o zonă de influență care se cuplează, la momentul ăsta, cu această teribilă nemulțumire a unui popor împilat, batjocorit. Acest popor a fost ținut sub bocanc de elită religioasă care n-a avut niciodată grijă de iranieni.

