Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum abilitatea diplomatică a Iranului este una recunoscută, comparabilă cu cea a Israelului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Iranul nu cred că era dispus să facă asta. Chiar dacă abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută și recunoscută. Iranul este o națiune sofisticată, cred că singura care se poate compara din punctul ăsta de vedere cu Israelul. Iranul are diplomați foarte buni, cu un orgoliu și o superbie, mă rog, mult cunoscute. Pentru ei, și astăzi, sigur că islamul este important, dar, cum spun ei, Imperiul Persan a fost înaintea islamului.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum abilitatea diplomatică a Iranului este una recunoscută, comparabilă cu cea a Israelului. Acesta a început prin a spune că diplomația iraniană este una sofisticată, plină de orgoliu și superbie. Sociologul menționează că Iranul ar fi avut două opțiuni în situația actuală. Prima opțiune era să își cedeze suveranitatea, cu riscul ca regimul să fie dat jos de popor sau să nu cedeze și să intre în război.