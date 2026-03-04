Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene

Andrei Rosz
04 mart. 2026, 06:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum liderii români neglijează interesele de securitate a românilorUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu că israelienii nu știu ce au de făcut. Nu că americanii nu sunt acolo. Dar vorbim de loialitate și onoare într-o alianță în care sperăm la nesfârșit că americanii își vor face datoria față de niște angajamente pe care americanii nu și le-au luat niciodată față de noi. Și unde noi, în fiecare zi, arătăm că nu poate nimeni să se bazeze în loialitate și onoare pe România.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum liderii români neglijează interesele de securitate a românilor. Acesta a început prin a se întreba de ce nu sunt spitale de campanie românești în Israel. Istoricul susține că sunt sute de români aflați sub bombe și statul nu face nimic în această privință. Acesta menționează că ne bazăm pe niște angajamente pe care americanii nu le-au luat niciodată față de români,

Noi suntem sub această umbrelă fetidă. Marius Tucă, îți pun o întrebare… Sunt români de-ai noștri la ora actuală și o să intrăm imediat să ne uităm… Sunt români de-ai noștri la ora actuală, atenție, nu doi sau trei, ci sute de mii de români în Israel sub rachetele iraniene. De ce n-ai tu acuma spitale de campanie românești în Israel? De ce nu ai de alaltăieri avioane SMURD trimise acolo? Este inacceptabil. Acești nenorociți care conduc astăzi România ar trebui să plece ieri cu un șut în fund, fie și pentru acest lucru. Deci, atitudinea acestor derbedei aflați la putere în România, care pentru a-și consolida puterea pe marja de manevră lăsată de Macron, Starmer, Merz și alții. Aceștia neglijează interesele de securitate ale poporului român și lasă români de-ai noștri să sufere sub bombe. Nu că israelienii nu știu ce au de făcut. Nu că americanii nu sunt acolo. Dar vorbim de loialitate și onoare într-o alianță în care sperăm la nesfârșit că americanii își vor face datoria față de niște angajamente pe care americanii nu și le-au luat niciodată față de noi. Și unde noi, în fiecare zi, arătăm că nu poate nimeni să se bazeze în loialitate și onoare pe România.

