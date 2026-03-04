Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum liderii români neglijează interesele de securitate a românilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu că israelienii nu știu ce au de făcut. Nu că americanii nu sunt acolo. Dar vorbim de loialitate și onoare într-o alianță în care sperăm la nesfârșit că americanii își vor face datoria față de niște angajamente pe care americanii nu și le-au luat niciodată față de noi. Și unde noi, în fiecare zi, arătăm că nu poate nimeni să se bazeze în loialitate și onoare pe România.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum liderii români neglijează interesele de securitate a românilor. Acesta a început prin a se întreba de ce nu sunt spitale de campanie românești în Israel. Istoricul susține că sunt sute de români aflați sub bombe și statul nu face nimic în această privință. Acesta menționează că ne bazăm pe niște angajamente pe care americanii nu le-au luat niciodată față de români,