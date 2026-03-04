Prima pagină » Actualitate » 4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime

Elena Stănică-Ezeanu
04 mart. 2026, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 4 martie 1977, România a fost lovită de cel mai grav cutremur din istoria sa modernă. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de aproximativ 56 de secunde, a avut epicentrul în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 100 km, și a fost resimțit puternic în aproape toată țara, dar și în statele vecine din sud-estul Europei. Cea mai afectată zonă a fost capitala, București, unde numeroase clădiri vechi, construite înainte de al Doilea Război Mondial, s-au prăbușit complet, iar cartiere întregi au fost grav afectate. În total, peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 1.400 în București. La nivel național s-au înregistrat circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe prăbușite sau grav avariate. La momentul producerii seismului, România se afla sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, care s-a întors de urgență dintr-o vizită oficială în străinătate pentru a coordona acțiunile de intervenție. Ulterior, autoritățile au inițiat un amplu proces de reconstrucție și au introdus norme mai stricte în domeniul construcțiilor, pentru a crește rezistența clădirilor la cutremure.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1678: Antonio Vivaldi 🇮🇹🎼 cel mai de seamă reprezentant al barocului muzical venețian
🎂1868: Vladimir Bodescu 🇷🇴🗣 a făcut parte din Sfatul Țării din Basarabia. A fost una din numeroasele victime ale comunismului sovietic. A fost arestat la 10 august 1940, după ocuparea Basarabiei de către URSS. A murit de epuizare în 1941
🎂1882: Nicolae Titulescu 🇷🇴🗣 a activat în Partidul Conservator Democrat din România, a îndeplinit funcțiile de ministru al afacerilor străine în anii 1927-1928 și 1932-1936 (cu scurte pauze) și de ministru de finanțe în 1917-1918 si 1920-1921, a fost ales de două ori președinte al Adunării generale a Ligii Națiunilor (1930-1931 și 1931-1932), din 1935 a fost membru titular al Academiei Române
🎂1913: John Garfield 🇺🇸🎬 adept al interpretării unor personaje rebele din clasa muncitoare. A crescut în New York în condiții de sărăcie în timpul marii crize economice
🎂1951: Chris Rea 🇬🇧🎤 cunoscut pentru vocea sa groasă și aspră, a vândut peste 30 de milioane de discuri la nivel mondial
🎂1954: Catherine O’Hara 🇺🇸🎬 Home Alone (1990), Home Alone 2: Lost in New York (1992)
🎂1957: Mykelti Williamson 🇺🇸🎬 Free Willy (1993), Forrest Gump (1994), Heat (1995), Con Air (1997), 12 Angry Men (1997), Species II (1998), Three Kings (1999), The Final Destination (2009), Fences (2016), Don’t Let Go (2019), Emperor (2020)
🎂1982: Landon Donovan 🇺🇸⚽️ În Major League Soccer, a câștigat de șase ori MLS Cup, record național, și este golgeterul campionatului SUA cu 144 de goluri, precum și cel mai bun pasator, cu 136 de pase decisive
🎂1993: Bobbi Kristina Brown 🇺🇸🎤 fiica lui Bobby Brown și Whitney Houston. A murit la 22 de ani, după 6 luni de comă, urmare a unei supradoze și înecare în cadă

Decese 🕯

🕯️1832: Jean François Champollion 🇫🇷🔎 cunoscut orientalist francez; a descifrat, în 1822, hieroglifele, punând bazele egiptologiei moderne
🕯️1852: Nicolai Vasilievici Gogol 🇷🇺✒️ s-a afirmat ca un scriitor care urmărește să redea adevărul vieții, smulgând fără cruțare vălul somptuos de pe societatea nobiliaro-birocratică a timpului său
🕯️1897: Alexandru N. Lahovari 🇷🇴🗣 politician și ministru de externe
🕯️1977: Toma Caragiu 🇷🇴🎭🎬 S-a născut într-o familie de aromâni (Nico Caragiu și Atena Papastere Caragiu) originară din satul grecesc Aetomilitsa, provincia Konitsa, regiunea Epir. A murit sub dărâmăturile blocului din București unde locuia ca rezultat al cutremurului din 1977
🕯️1977: Doina Badea 🇷🇴🎤 cântăreață de muzică ușoară. Dispare tragic, împreună cu soțul ei și copiii, pe data de 4 martie 1977, la cutremur. Locuia în centrul Bucureștiului în blocul „Continental” (care s-a prăbușit), vecină de bloc fiind cu alți doi mari dispăruți care au avut, prematur și în plină putere creatoare, aceeași tragică soartă: Toma Caragiu și Alexandru Bocăneț, inovator regizor de emisiuni de divertisment ale TVR. Din marea artistă nu s-a găsit decât o mână, cea cu verigheta
🕯️1977: A. E. Baconski 🇷🇴✒️ eseist, poet, prozator, publicist, teoretician literar și traducător de orientare modernistă, asociat și cu mișcarea suprarealistă din România. Este tatăl diplomatului, scriitorului și politicianului Teodor Baconschi. A publicat sub numele A. E. Baconsky
🕯️1977: Daniela Caurea 🇷🇴✒️ poetă. A murit la cutremur, la doar 25 de ani
🕯️1977: Veronica Porumbacu 🇷🇴✒️ autoare de literatură pentru copii și traducătoare
🕯️1977: Mihai Gafița 🇷🇴✒️ critic și istoric literar
🕯️1977: Alexandru Bocăneț 🇷🇴📺 regizor de film și emisiuni de divertisment la Televiziunea Română
🕯️1977: Eliza Petrăchescu 🇷🇴🎭🎬 actriță de teatru și film
🕯️1977: Tudor Dumitrescu 🇷🇴🎹 Membru al familiei muzicale Dumitrescu, Tudor este considerat unul dintre cei mai talentați pianiști români. A murit la vârsta de 19 ani, fiind victima cutremurului din 1977
🕯️1977: Filofteia Lăcătușu 🇷🇴🎤 solistă de muzică populară
🕯️1994: John Candy 🇨🇦🎬 infarct, la 43 de ani. Planes, Trains and Automobiles (1987), Spaceballs (1987), Uncle Buck (1989), Home Alone (1990)
🕯️2019: Keith Flint (Prodigy) 🇬🇧🎤 S-a sinucis prin spânzurare, la 49 de ani

Calendar 🗒

🗒1152: Frederick I Barbarossa este ales rege al germanilor
🗒1275: Astronomii chinezi observă o eclipsă totală de soare în China
🗒1386: Władysław II Jagiełło este încoronat rege al Poloniei
🗒1665: Regele Angliei, Carol al II-lea, declară război Țărilor de Jos marcând începutul celui de-Al Doilea Război Anglo-Olandez
🗒1675: John Flamsteed este numit primul astronom regal al Angliei
🗒1769: Nebuloasa Orion este observată pentru prima dată de astronomul francez Charles Messier, care mai târziu o include în catalogul său Messier
🗒1789: La New York, primul Congres al Statelor Unite pune în vigoare Constituția
🗒1790: Franța este împărțită în 83 de départements, împărțindu-se din fostele provincii în încercarea de a disloca loialitățile regionale bazate pe proprietatea asupra pământului de către nobilime
🗒1801: Thomas Jefferson a depus jurământul ca președinte al SUA, primul de la inaugurarea noii capitale la Washington, D.C.
🗒1821: Revoluția de la 1821: Oastea lui Tudor Vladimirescu, supranumită Adunarea norodului, ocupă Slatina
🗒1907: Răscoala țărănească din 1907: Peste 2.000 de țărani răsculați pătrund în Botoșani, unde au loc ciocniri sîngeroase cu armata
🗒1915: Guvernul rus înaintează ambasadorilor Franței și Angliei la Petrograd un memorandum în care își exprimă hotărîrea de anexare la Rusia a Constantinopolului și a strîmtorilor Bosfor și Dardanele. Guvernele francez și englez nu s-au împotrivit
🗒1923: Se creează Liga Apărării Național-Creștine (LANC), organizație extremistă, condusă de profesorul universitar A.C. Cuza, din care s-a desprins Garda de Fier
🗒1945: Finlanda declară război Germaniei naziste
🗒1945: Șase avioane americane greșesc ținta cu 480 km și, în loc să bombardeze orașul german Freiburg, lovesc orașul Zürich
🗒1946: Frank Sinatra lansează primul său album, The Voice Of Frank Sinatra
🗒1947: Semnarea Tratatului de la Dunkerque, de alianță între Franța și Marea Britanie
🗒1963: La Paris, șase oameni sunt condamnați la moarte pentru conspirație de asasinat asupra președintelui Charles de Gaulle
🗒1966: Într-un interviu publicat în „The Evening Standard”, John Lennon comentează „Acum suntem mai populari decât Iisus”, afirmație ce a creat controverse în SUA
🗒1970: Submarinul francez Eurydice explodează sub apă, ducând la pierderea întregului echipaj de 57 de oameni
🗒1977: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de 56 de secunde, soldat cu peste 1.500 de victime, din care aproximativ 1.400 în București. La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit
🗒1991: Prințul Sheikh Saad al-Abdulla al-Sabah a devenit primul membru al familiei conducătoare din Kuweit care s-a întors în țară după eliberarea de sub ocupația irakiană
🗒2018: Fostul spion MI6 Serghei Skripal și fiica sa sunt otrăviți cu Noviciok în Salisbury, Anglia, provocând o revoltă diplomatică care duce la expulzarea în masă a diplomaților din toate țările implicate

