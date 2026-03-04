Prima pagină » Actualitate » Primăria Capitalei aruncă pe fereastră milioane de lei pentru paza Parcului Herăstrău cu bodyguarzi care mai mult „taie frunza la câini”. Marile parcuri din București, „păzite” cu un contract de peste 7 milioane de euro

Primăria Capitalei aruncă pe fereastră milioane de lei pentru paza Parcului Herăstrău cu bodyguarzi care mai mult „taie frunza la câini”. Marile parcuri din București, „păzite” cu un contract de peste 7 milioane de euro

04 mart. 2026, 05:45, Actualitate

Primăria Capitalei, prin Administrația Lacuri Parcuri și Agrement (ALPAB), a alocat, anul trecut, prin platforma SICAP, un contract de peste 35 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro) pentru paza parcurilor din București. Gândul a verificat modul prin care se păzește cel mai mare parc din București, – Herăstrău, pentru care PMB alocă milioane de lei. În realitate, în grădina din nordul Capitalei paznicii mai mult „taie frunza la câini”, ascunși în celebrele chioșcuri albe și ponosite.

Vezi galeria foto
7 poze

Ce se poate păzi într-un parc din București? Se fură bănci, copaci, sau coșuri de gunoi?

De pază în Herăstrău

„Se mai vandalizează băncile, dar foarte rar, iar noi oricum nu putem interveni. Nu avem pulane, nici nu putem folosi spray-uri”,  spune unul dintre paznicii din Parcul Herăstrău, într-o discuție cu reporterul Gândul.

În celebra grădină urbană din nordul Bucureștiului sunt aproximativ 7-8 obiective, în care se găsesc paznici. Distanța dintre ei este foarte mare, iar prezența lor în parc pare total inutilă, mai ales că majoritatea dintre ei au o mobilitate redusă.

Mai mult, în locul de agrement nu mai există leagăne sau tobogane civilizate, iar mobilierul este oricum foarte deteriorat.

Ca atare, în contextul în care actualul primar, Ciprian Ciucu, se plânge că nu sunt suficiente fonduri pentru alte investiții, plata pentru așa-zisa pază a parcurilor este o risipă totală.

Parcurile ar putea fi păzite cu Poliția Locală

„O simplă patrulare a Poliției Locale în parc, cu două – trei echipaje, ar descuraja cetățenii să facă rău. Iar Poliția Locală chiar are utilaje și mulți oameni, care deja sunt plătiți”, spun surse administrative pentru Gândul.

Cel mai mare pericol din Herăstrău îl reprezintă copacii foarte îmbătrâniți, care se pot prăbuși, iar paznicii nu pot îndepărta deloc acest pericol. Pe de altă parte, banii alocați pentru pază ar putea fi folosiți pentru refacerea aleilor, care în multe locuri sunt sparte și reprezintă un real pericol pentru cei care vizitează grădina.

În urmă cu un an, Primăria Capitalei a atribuit, prin ALPAB, un contract-cadru în valoare de peste 35 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro), pentru o perioadă de trei ani, mai multor firme de securitate.

Akyle Security, firma abonată peste tot

Una dintre ele este Akyle Security, care prin mai multe loturi din contractul – cadru păzește și alte obiective care sunt administrate de Primăria Capitalei.

Paznic în Herăstrău

Contractele au fost atribuite în patru loturi, cu o valoare aproximativ egală (între 8 și 9 milioane de lei), iar cei de la Akyle se regăsesc în toate contractele.

Administratorul firmei Akyle Secuirity este Robert Constantin Ionescu, care a fost propulsat de Gigi Becali în 2008, ca viceprimar PNG-CD al Capitalei, fiind numit ulterior în funcția de președinte al Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială.

Ce firme sunt abonate la milioanele de lei pentru paza parcurilor

Potrivit unei anchete de presă, societatea controlată de Ionescu a fost implicată și în comerțul cu măști de protecție, în timpul pandemiei.

În 2024, cei de la Akyle au raportat o cifră de afaceri de peste 84 de milioane de lei.

Celelalte firme abonate la contractul de 7 milioane de euro pentru paza parcurilor din București sunt:

  • JULIEN PROTECT S.R.L.,
  • TETRA SISTEMS GUARD
  • X GUARD SECURITY SYSTEM
  • SENZOR GUARD SECURITY
  • BLUE CORP SECURITY
  • DRAGOSTAL TITAN GUARD
  • MAGIC STAR SECURITY

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic
07:33
Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
07:30
Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
ACTUALITATE 4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime
07:15
4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui
07:00
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui
ACTUALITATE Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav
07:00
Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav
ACTUALITATE Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene
06:30
Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Fotbalistul Abdul Keita, de la Rapid București, a fost arestat! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Singura înregistrare audio de la cutremurul din 4 martie 1977
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite
06:00
🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite
NEWS ALERT Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”
06:00
Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației
06:00
Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației
BILANȚ Au trecut 49 de ani de la seismul care a zguduit din temelii Capitala României. Ce s-ar întâmpla în București în cazul unui cutremur ca în 1977: „Am avea cel puțin 6.000 de morți”
05:30
Au trecut 49 de ani de la seismul care a zguduit din temelii Capitala României. Ce s-ar întâmpla în București în cazul unui cutremur ca în 1977: „Am avea cel puțin 6.000 de morți”
EXCLUSIV Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi tras o țeapă de un milion de euro
05:00
Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi tras o țeapă de un milion de euro
FLASH NEWS Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”
00:29
Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”

Cele mai noi

Trimite acest link pe