Primăria Capitalei aruncă pe fereastră milioane de lei pentru paza Parcului Herăstrău cu bodyguarzi care mai mult „taie frunza la câini”. Marile parcuri din București, „păzite” cu un contract de peste 7 milioane de euro

Primăria Capitalei, prin Administrația Lacuri Parcuri și Agrement (ALPAB), a alocat, anul trecut, prin platforma SICAP, un contract de peste 35 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro) pentru paza parcurilor din București. Gândul a verificat modul prin care se păzește cel mai mare parc din București, – Herăstrău, pentru care PMB alocă milioane de lei. În realitate, în grădina din nordul Capitalei paznicii mai mult „taie frunza la câini”, ascunși în celebrele chioșcuri albe și ponosite.

Ce se poate păzi într-un parc din București? Se fură bănci, copaci, sau coșuri de gunoi?

„Se mai vandalizează băncile, dar foarte rar, iar noi oricum nu putem interveni. Nu avem pulane, nici nu putem folosi spray-uri”, spune unul dintre paznicii din Parcul Herăstrău, într-o discuție cu reporterul Gândul.

În celebra grădină urbană din nordul Bucureștiului sunt aproximativ 7-8 obiective, în care se găsesc paznici. Distanța dintre ei este foarte mare, iar prezența lor în parc pare total inutilă, mai ales că majoritatea dintre ei au o mobilitate redusă.

Mai mult, în locul de agrement nu mai există leagăne sau tobogane civilizate, iar mobilierul este oricum foarte deteriorat.

Ca atare, în contextul în care actualul primar, Ciprian Ciucu, se plânge că nu sunt suficiente fonduri pentru alte investiții, plata pentru așa-zisa pază a parcurilor este o risipă totală.

Parcurile ar putea fi păzite cu Poliția Locală

„O simplă patrulare a Poliției Locale în parc, cu două – trei echipaje, ar descuraja cetățenii să facă rău. Iar Poliția Locală chiar are utilaje și mulți oameni, care deja sunt plătiți”, spun surse administrative pentru Gândul.

Cel mai mare pericol din Herăstrău îl reprezintă copacii foarte îmbătrâniți, care se pot prăbuși, iar paznicii nu pot îndepărta deloc acest pericol. Pe de altă parte, banii alocați pentru pază ar putea fi folosiți pentru refacerea aleilor, care în multe locuri sunt sparte și reprezintă un real pericol pentru cei care vizitează grădina.

În urmă cu un an, Primăria Capitalei a atribuit, prin ALPAB, un contract-cadru în valoare de peste 35 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro), pentru o perioadă de trei ani, mai multor firme de securitate.

Akyle Security, firma abonată peste tot

Una dintre ele este Akyle Security, care prin mai multe loturi din contractul – cadru păzește și alte obiective care sunt administrate de Primăria Capitalei.

Contractele au fost atribuite în patru loturi, cu o valoare aproximativ egală (între 8 și 9 milioane de lei), iar cei de la Akyle se regăsesc în toate contractele.

Administratorul firmei Akyle Secuirity este Robert Constantin Ionescu, care a fost propulsat de Gigi Becali în 2008, ca viceprimar PNG-CD al Capitalei, fiind numit ulterior în funcția de președinte al Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială.

Ce firme sunt abonate la milioanele de lei pentru paza parcurilor

Potrivit unei anchete de presă, societatea controlată de Ionescu a fost implicată și în comerțul cu măști de protecție, în timpul pandemiei.

În 2024, cei de la Akyle au raportat o cifră de afaceri de peste 84 de milioane de lei.

Celelalte firme abonate la contractul de 7 milioane de euro pentru paza parcurilor din București sunt:

JULIEN PROTECT S.R.L.,

TETRA SISTEMS GUARD

X GUARD SECURITY SYSTEM

SENZOR GUARD SECURITY

BLUE CORP SECURITY

DRAGOSTAL TITAN GUARD

MAGIC STAR SECURITY

