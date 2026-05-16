Ion Cristoiu: Culmea nucii în perete – Nicușor Dan a venit la expoziția militară BSDA cu copilul de 4 ani

„În perioada 13-15 mai 2026 a avut loc la București, una dintre cele mai mari expoziții de armament, prezentată publicului larg cu inițialele „BSDA”. La această expoziție mai mult decât interesantă, în condițiile unei Europe care se înarmează, a unei țări ca România, care s-a împrumutat cu 17 miliarde de euro ca să dezvolte industria națională de armament, zeci de companii din industria de armament ale României au fost prezente”, spune publicistul Ion Cristoiu la începutul jurnalului său zilnic.

„Presa a publicat reportaje de la standul românesc, realizările cu care se mândrește fiecare dintre participanți. Evident, în aceste condiții firmele românești au așteptat vizita lui Nicușor Dan. Cu atât mai mult s-a impus această așteptare, cu cât la ora actuală e o dezbatere publică privind rolul industriei de Apărare în cadrul dezvoltării economice a României și o dezbatere în chestiunea raportului dintre armament cumparat din străinătate și cel produs în România. Ar fi fost normal ca Șeful Statului să viziteze această expoziție însoțit de militari, chiar și de ministrul Apărărăii, poate chiar de primul ministru, chiar dacă e demisionar și să discute cu reprezentanții firmelor, pentru că, prin astea s-ar fi trans un semnal despre importanța deosebită pe care o acordă Comandantul Suprem Industriei Naționale de Apărare. Nicușor Dan a venit cu copilul lui, care are patru ani.

Nu putem spunem că dacă ar fi avut 15 ani s-ar preocupa de zona miltară sau dacă ar avea 20 de ani și ar fi militar. Desigur că, veți spune: cum adică nu a fost Nicușor Dan. Dar Nicușor Dan a fost în calitate de tătic lăsat cu copilul acasă, lăsat de mămica Mirabela Grădinaru, care e ocupată, și atunci tăticul s-a gândit unde să meargă cu copilul ca să-l obosească. Prin urmare, toată presa a scris despre Antim. Șeful statului a fost tăticul. Eu am ajuns în pragul disperării: e inadecvat pentru funcția de președinte. Ce a făcut el acum este unul de numeroasele exemple ale lui de inadecvare. Suspendați-l, să-l scutiți și pe el de un chin, funcția de președinte nu i se nimerește”, a mai spus scriitorul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Nicușor Dan tărăgănează desemnarea unui premier, pentru ca Guvernul interimar USR să rămână mult și bine