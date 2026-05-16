Bolojan dezvăluie de unde are apetența pentru austeritate şi sărăcie: “Părinții mei au tras din greu”

Aflat la Timișoara, cu prilejul ceremoniei de absolvire a UVT, premierul interimar Ilie Bolojan a oferit o posibilă explicație pentru „relația” sa specială cu austeritatea și sărăcia: copilăria modestă.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost invitat să țină un discurs sâmbătă în calitate de fost absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității din Timișoara, actuală UVT. Bolojan a studiat matematica în cadrul actualei UVT în anul 1990-1993.

„E un element important să ne respectăm părinții”

El a spus că reușita absolvenților se datorează, într-o importantă măsură, părinților.

„Și părinții mei, niște oameni simpli, au tras din greu ca să ne poată întreține și și părinții dumneavoastră, indiferent de situația materială pe care au, au tras din greu pentru asta”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul discursului său cu prilejul ceremoniei de absolvire a UVT.

Cine este Floarea Bolojan, mama premierului interimar

Floarea Bolojan, mama premierului României, locuiește în casa pe care a gospodărit-o alături de soțul ei, în satul Birtin, comuna Vadu Crișului, la 60 de kilometri de Oradea. Are 87 de ani, împliniți pe 7 februarie. (Mai multe detalii AICI)

