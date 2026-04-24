Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol

Într-un fotoliu galben, destins, cu zâmbetul pe buze, departe de atmosfera de spital, Tudor Gheorghe s-a filmat cu telefonul în mână, citind o știre alarmistă despre starea lui de sănătate.

„Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună: Maestrul Tudor Gheorghe este în stare gravă la spital, după ce și-a pierdut conștința în urma unui AVC. Poliția face investigații. Foarte bună știre”, spune Tudor Gheorghe, în videoclipul publicat pe pagina sa de Facebook.

Artistul s-a amuzat de tonul dramatic al știrilor privind starea sa de sănătate, fără a da vreun detaliu despre ce s-a întâmplat.

Știrea inițială: Artistul a ajuns la spital după o lovitură la cap

Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe a fost dus la spital joi după ce a alunecat și a căzut în baia unui hotel din Iași, conform Mediafax. Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul, a mai transmis sursa citată.

În seara zilei de joi, 23 aprilie, Tudor Gheorghe a fost preluat de o ambulanță și dus la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu” din Iași, specializat în Neurochirurgie. Artistul a căzut în baia hotelului unde era cazat, în Iași. Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Nu este clar dacă artistul a fost internat sau nu, cert este că în acest moment este bine și în afara oricărui pericol. Așa cum arată și imaginile, Tudor Gheorghe s-a amuzat de știrile care au fost produse după ce a apărut informația că a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

