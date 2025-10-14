Turcescu: „Ludovic Orban încearcă să facă alături de Tomac o structură conservatoare”

Jurnalistul Robert Turcescu crede că Ludovic Orban, alături de Eugen Tomac și alții, încearcă să creeze o structură conservatoare, cu care să se se prezinte la masa unor negocieri politice pentru conturarea unor majorități parlamentare. Comentariul a fost făcut în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici.

„Cred că este mai degrabă, elementul care, alături de Tomac, încearcă să creeze o structură în care să verifice dacă pe scheletul PMB cu schelețelul Forța Dreptei, cu niște băieți din societatea civilă, cu niște băieți chiar de la AUR, sau care au fost în AUR – pot forma o structură de conservatorism spălat, de conservatorism de salon”, spune Turcescu.