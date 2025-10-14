Turcescu: „Nicușor Dan e asigurat. N-are partid, dar are SRI-ul cu el”

N-am partid, dar am SRI-ul cu mine. Așa crede jurnalistul Robert Turcescu că procedează Nicușor Dan în lupta cu partidele politice. Declarația a fost făcută în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici.

„Bătălia lui cu celelalte partide este o bătălie în care vrea să le spună: „N-am partid, dar am SRI-ul cu mine”. Care face cât toate partidele. Și dacă îndrăzniți să jucați altfel de cât vreau eu, zice Nicușor Dan, eu nu trebuie să-mi fac neaparat partid care să mă sprijine, i-am băgat pe baieții de la SRI în lupta împotriva corupției”, spune Robert Turcescu