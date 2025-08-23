Un bărbat din Brașov și-a BĂTUT avocatul în stradă, după ce a pierdut un proces. Agresorul a mai avut probleme cu legea

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din județul Brașov a fost reținut sub acuzația de ultraj judiciar, după ce și-a bătut propriul avocat pe stradă.

Potrivit Monitorul Expres, atacul, care a avut loc pe 21 august, ar fi fost motivat de furia clientului, care a pierdut un proces și l-a acuzat pe avocat că nu l-a reprezentat cum trebuie.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, bărbatul l-a abordat pe avocatul în vârstă de 55 de ani pe stradă, a început să-l amenințe cu moartea, iar apoi l-a lovit cu pumnul în față. Victima a fost transportată la spital, acolo unde medicii au constatat că a suferit leziuni ce necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Agresorul, care este însă recidivist, este cunoscut pentru comportamentul său violent. Surse judiciare au precizat că acesta mai are un dosar de ultraj judiciar pentru că a amenințat un procurer și un judecător. În plus, amenințat și avocatul din oficiu care i-a fost desemnat într-un alt caz penal.

În urma agresiunii de la Zărnești, procurorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj judiciar.

