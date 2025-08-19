Un bărbat din județul Constanța este acuzat că și-a UCIS concubina cu un topor, chiar în locuința lor

Un bărbat de 51 de ani din Topraisar, județul Constanța, este acuzat că, marți, și-a ucis concubina cu un topor, chiar în locuința lor. Victima avea 45 de ani.

Din cercetările efectuate de polițiști și de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu un obiect tăeitor-înțepător, care s-a dovedit a fi un topor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța precizează că, până în prezent, la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cercetările continuă în acest caz, în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului și luării măsurilor legale ce se impun.