Prima pagină » Actualitate » Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale

Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale

03 ian. 2026, 08:39, Actualitate
Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi

Potrivit datelor transmise de Centrul Infotrafic, sâmbătă dimineața, 3 ianuarie 2026, se circulă în condiții de iarnă pe A1 și A10, dar și pe drumuri naționale din mai multe județe. Astfel, se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe tronsonul București-Pitești, între kilometrii 134-149, cât și pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea-Deva.

În aceleași condiții se circulă și pe autostrada A10 Sebeș-Turda.

Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației.

Drumuri naționale „lovite” de ninsori

De asemenea, în urma ninsorilor și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

Pe autostrăzile A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești, traficul se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze din timp cu privire la condițiile meteo și la restricțiile de trafic.

„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei”, sunt sfaturile Centrului Infotrafic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile”

Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
SPORT Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri
10:22
Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri
BREAKING NEWS 🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare
09:34
🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare
MEDIA ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
09:15
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
SPORT CFR Cluj riscă să nu ia licența. Cum se poate salva clubul din Gruia
08:47
CFR Cluj riscă să nu ia licența. Cum se poate salva clubul din Gruia
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk
07:58
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk
LIVE 🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Ancheta abia începe. Proprietarul barului: „Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm”
07:30
🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Ancheta abia începe. Proprietarul barului: „Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm”

Cele mai noi