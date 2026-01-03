RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în a 1.409-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Loviturile asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina sunt prezentate de Rusia drept „eliberări”, într-un discurs oficial care justifică atacurile ca răspuns defensiv.

Ce localități au fost cucerite de ruși

Autoritățile de la Moscova au descris bombardamentele, înaintarea trupelor și ocuparea unor localități din Ucraina drept „eliberare”, invocând ca pretext apărarea și protecția etnicilor ruși de acolo.

Moscova a transmis că trupele ruse ar fi „eliberat” în ultima săptămână nouă localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk. Rușii numesc regiunea Donețk drept „Republica Populară Donețk”.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, „unități ale armatei ruse din Vest și Centru” ar fi „eliberat” localitățile Dibrova, Boguslavka, Dimitrov, Rodinskoe, Artiomovka și Volnoe, aflate în regiunile Donețk și Harkov. Grupările militare menționate sunt structuri operaționale ale armatei ruse, create pentru a coordona acțiunile militare pe diferite direcții ale frontului. Ele reunesc trupe terestre, artilerie, aviație și alte elemente de luptă, în funcție de obiectivele stabilite de Moscova.

Separat, Moscova arată că forțe ruse din est ar fi „eliberat” Guliaipole, iar unități ruse din zona Niprului ar fi preluat controlul asupra orașului Stepnogorsk și a localității Lukianovskoe.

Atacurile asupra obiectivelor militar-industriale și energetice din Ucraina sunt prezentate de autoritățile ruse „ca răspuns la atacurile teroriste ale Ucrainei asupra obiectivelor civile de pe teritoriul Federației Ruse”.

Aceștia au transmis și un bilanț în care evidențiază amploarea și tipul loviturilor lansate: „Între 27 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, forțele armate ale Federației Ruse au efectuat un atac masiv și șase lovituri combinate cu armament de precizie, inclusiv rachete hipersonice Kinjal”.

Câți ucrainei au pierit în ultima săptămână

Potrivit Moscovei, loviturile ar fi vizat întreprinderi ale complexului militar-industrial ucrainean, infrastructura energetică, de transport și portuară, precum și facilități pentru producția și pregătirea dronelor de atac, depozite de muniții și combustibil.

Armata ucraineană ar fi pierdut, potrivit Moscovei, în decurs de o săptămână, peste 9.000 de militari. De asemenea, rușii susțin că au distrus 5 tancuri, 112 vehicule blindate, 425 de autovehicule, 47 de piese de artilerie, 29 de stații de război electronic și 66 de depozite logistice (muniții, materiale și combustibil), cifre care nu pot fi verificate din surse independente.

Informațiile prezentate de armata rusă nu au fost confirmate de autoritățile ucrainene.

