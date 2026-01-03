Prima pagină » Sport » CFR Cluj riscă să nu ia licența. Cum se poate salva clubul din Gruia

03 ian. 2026, 08:47, Sport
FOTO: prosport.ro

Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a anunțat că echipa riscă să nu ia licența UEFA dacă nu plătește o parte din datorii până la 15 ianuarie.

CFR Cluj va lua șapte milioane de euro de pe urma transferului lui Louis Munteanu, dar banii intră în club în rate. Formațai din Gruia trebuie să mai vândă jucători pentru a acoperi restanțele.

Licența pentru Superliga nu e în pericol de a nu fi luată, dar datoriile pot duce la excluderea CFR Cluj din cupele europene.

Jucătorii de la CFR Cluj nu sunt cu salariile la zi, iar echipa ardeleană e monitorizată de UEFA pentru că a mai avut datorii, dar patronul formației din Gruia, Nelu Varga, a reușit să le plătească în termen.

„Există restanțe la salarii. Cu banii care vor intra în ianuarie, o să închidem multe capitole, dar nu toate. E eșalonată plata pentru Louis. Dar sunt posibilități să luăm banii înainte de limită, trebuie însă să cedăm un procent de 5%. Putem activa această opțiune. Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie, riscăm nu luăm licența UEFA, pentru că suntem monitorizați.

Licența pentru Liga 1 nu e în pericol, dacă reușim să plătim până pe 15 ianuarie dintre datorii, putem lua și licența UEFA. Suntem în discuții pe mai multe fronturi, să vedem ce bani putem atrage, și de pe Louis, și de la anumiți sponsori.

E vorba de 7 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Contractul e făcut în euro, nu în dolari. Avem niște bonusuri care se vor adăuga în funcție de performanțe. Noi mai avem nevoie să vindem, sunt probleme pe care le-am moștenit și am încredere că le vom rezolva într-o lună-două” a declarat Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, la Digi Sport.

