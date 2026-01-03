Prima pagină » Actualitate » Avertismentul meteorologilor Accuweather: Pe ce dată vine „iarna secolului” în București

03 ian. 2026, 09:27, Actualitate
Pe ce dată vine „iarna secolului” în București / Sursa FOTO: Accuweather

După o lună ianuarie care se anunță a fi neobișnuit de blândă, cu precipitații scăzute, sub media perioadei, iarna pare că își va intra în drepturi începând cu februarie 2026. Iar meteorologii Accuweather avertizează că debutul ultimei luni de iarnă va aduce o schimbare radicală de vreme, cu ninsori și temperaturi negative accentuate.

Până atunci, însă, bucureștenii vor avea parte mai degrabă de temperaturi neașteptat de mari decât de zăpadă.

Când se instalează „iarna secolului”

Potrivit prognozei publicate de Accuweather pentru București, luna ianuarie nu va avea episoade serioase de iarnă autentică. Zăpada va lipsi aproape în totalitate, iar temperaturile vor oscila în jurul valorilor pozitive.

În schimb, o schimbare majoră este așteptată chiar din prima zi a lunii februarie, după cum arată și poza de mai jos. Conform estimărilor, 1 februarie va aduce „iarna secolului” în Capitală, în această zi fiind prognozate ninsori și temperaturi care vor coborî până la -6 grade Celsius pe timpul nopții, în timp ce maximele nu vor depăși pragul de îngheț.

Avertismentul meteorologilor Accuweather: Pe ce dată vine „iarna secolului” în București

Practic, acesta este momentul în care Bucureștiul va intra într-un regim de iarnă severă, așa cum au anticipat meteorologii.

De altfel, primele zile din februarie vor aduce mai multe episoade succesive de ninsoare și ger, cu temperaturi de până la -7 grade Celsius. Abia după prima decadă a lunii februarie vremea va începe să se mai încălzească, iar ninsorile vor fi înlocuite treptat de precipitații mixte și perioade mai însorite.

Meteorologii atrag atenția că toate prognozele pe termen mediu pot suferi modificări, în funcție de ce se întâmplă în atmosferă. Tendința generală este, însă, clară: iarna adevărată poate că întârzie acum, dar vine din plin începând cu luna februarie.

Griji pentru șoferi

Dacă ianuarie va trece aproape fără să o băgăm de seamă, luna februarie se anunță a fi una care recuperează tot ce a lipsit. Bucureștenii ar face bine să se pregătească pentru frig, zăpadă și condiții meteo dificile, luând act de ultimul avertisment transmis de Accuweather.

Iar pentru autorități și șoferi, de la 1 februarie ar putea apărea primele provocări serioase din această iarnă, de la drumuri cu polei până la temperaturi extrem de scăzute pe timpul nopții.

