Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta

Ruxandra Radulescu
14 feb. 2026, 17:38, Știri externe

Aproximativ 80.000 de persoane s-au adunat astăzi la Munchen pentru un protest împotriva guvernului iranian, în timp ce liderii mondiali au luat parte la Conferința de Securitate, desfășurată, în apropierea manifestației, transimte Times of Israel.

Protestatarii s-au adunat în zona Theresienwiese din Munchen, pentru a denunța conducerea Republicii Islamice Iran în contextul represiunii din luna ianuarie, când forțele de ordine au ucis mii de civili.

Unii manifestanți fluturau drapele ce înfățișau un leu și un soare pe fundalul unor dungi orizontale verzi, albe și roșii, emblema monarhiei răsturnate în 1979.

Zona Theresienwiese, unde au loc protestele împotriva regimului de la Iran, este situată la mai puțin de 3 km de locul unde se desfășoară Conferința de Securitate de la Munchen.

Potrivit agenției de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA, 7.008 persoane, majoritatea protestatari, au fost ucise în timpul represiuni din Iran, deși grupurile pentru drepturile omului avertizează că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.

