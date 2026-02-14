Prima pagină » Știri externe » La ce a apelat un oraș din Italia pentru a depista sursa unor mirosuri neplăcute. Caută să angajeze șase „adulmecători”, care sunt condițiile

La ce a apelat un oraș din Italia pentru a depista sursa unor mirosuri neplăcute. Caută să angajeze șase „adulmecători”, care sunt condițiile

14 feb. 2026, 16:48, Știri externe
La ce a apelat un oraș din Italia pentru a depista sursa unor mirosuri neplăcute. Caută să angajeze șase „adulmecători”, care sunt condițiile

Un oraș din Italia este în căutarea unei echipe de „adulmecători profesioniști” care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului.

Primarul localității Brendola, Bruno Beltrame, a lansat o campanie de recrutare a șase „evaluatori de mirosuri”, după ce locuitorii din cartierele aflate în apropierea zonelor industriale s-au plâns de „mirosuri neplăcute”, notează The Guardian, citat de ProTV.

Condițiile de angajare

Principala condiție pentru a ocupa postul este ca persoanele interesate să nu sufere de boli respiratorii sau alergii, precum astmul. Ei trebuie, de asemenea, să dețină un autoturism și un smartphone, care va fi folosit pentru înregistrarea datelor privind mirosurile, prin intermediul unei aplicații dedicate.

Sub îndrumarea unei companii specializate în evaluarea mirosurilor, voluntarii vor fi pregătiți să recunoască și să diferențieze diverse tipuri de mirosuri, precum cele care provin din activități industriale sau cele generate de deșeuri și ape uzate. Ulterior, aceștia se vor deplasa în zonele vizate pentru a efectua evaluări senzoriale. În cazul în care identifică un miros neplăcut, vor analiza aerul pentru o perioadă determinată, după care își vor consemna observațiile în aplicație.

„Am realizat o investigație similară în urmă cu aproximativ cinci ani, într-o zonă industrială din apropierea locului de unde provin acum mirosurile neplăcute”a declarat Beltrame. „Atunci am reușit să identificăm companiile care le generau. Acum extindem aria geografică pentru a vedea dacă aceleași firme au reluat emisiile sau dacă este vorba despre altele.”

Brendola are aproximativ 4.000 de locuitori, care în ultimii ani au devenit tot mai preocupați de protejarea mediului. „Dacă în trecut erau poate mai puțin atenți, astăzi sunt mai dornici să își îmbunătățească calitatea vieții și mediul înconjurător. Astfel, când observă deșeuri abandonate sau simt mirosuri neplăcute, le semnalează. Ne bucură acest lucru, deoarece ne permite să intervenim rapid și să prevenim situații potențial mai grave”, a mai spus Beltrame.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

STATISTICĂ Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
18:00
Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
FLASH NEWS Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
17:38
Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
MILITAR Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce calcul s-a făcut
17:08
Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce calcul s-a făcut
CONTROVERSĂ Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi
16:59
Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi
MESAJ Zelenski îl ironizează pe Putin de la München: „Sunt mai tânăr decât el. Nu mai are mult timp la dispoziție” să pună capăt războiului
16:09
Zelenski îl ironizează pe Putin de la München: „Sunt mai tânăr decât el. Nu mai are mult timp la dispoziție” să pună capăt războiului
MESAJ Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro
15:40
Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro
Mediafax
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Zeci de tone pe apă: Cum sunt propulsate și plutesc blindatele militare amfibii
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Știința somnului: de ce dormim prost și ce putem face altfel

Cele mai noi

Trimite acest link pe