La ce a apelat un oraș din Italia pentru a depista sursa unor mirosuri neplăcute. Caută să angajeze șase „adulmecători”, care sunt condițiile

Un oraș din Italia este în căutarea unei echipe de „adulmecători profesioniști” care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului.

Primarul localității Brendola, Bruno Beltrame, a lansat o campanie de recrutare a șase „evaluatori de mirosuri”, după ce locuitorii din cartierele aflate în apropierea zonelor industriale s-au plâns de „mirosuri neplăcute”, notează The Guardian, citat de ProTV.

Condițiile de angajare

Principala condiție pentru a ocupa postul este ca persoanele interesate să nu sufere de boli respiratorii sau alergii, precum astmul. Ei trebuie, de asemenea, să dețină un autoturism și un smartphone, care va fi folosit pentru înregistrarea datelor privind mirosurile, prin intermediul unei aplicații dedicate.

Sub îndrumarea unei companii specializate în evaluarea mirosurilor, voluntarii vor fi pregătiți să recunoască și să diferențieze diverse tipuri de mirosuri, precum cele care provin din activități industriale sau cele generate de deșeuri și ape uzate. Ulterior, aceștia se vor deplasa în zonele vizate pentru a efectua evaluări senzoriale. În cazul în care identifică un miros neplăcut, vor analiza aerul pentru o perioadă determinată, după care își vor consemna observațiile în aplicație.

„Am realizat o investigație similară în urmă cu aproximativ cinci ani, într-o zonă industrială din apropierea locului de unde provin acum mirosurile neplăcute”, a declarat Beltrame. „Atunci am reușit să identificăm companiile care le generau. Acum extindem aria geografică pentru a vedea dacă aceleași firme au reluat emisiile sau dacă este vorba despre altele.”

Brendola are aproximativ 4.000 de locuitori, care în ultimii ani au devenit tot mai preocupați de protejarea mediului. „Dacă în trecut erau poate mai puțin atenți, astăzi sunt mai dornici să își îmbunătățească calitatea vieții și mediul înconjurător. Astfel, când observă deșeuri abandonate sau simt mirosuri neplăcute, le semnalează. Ne bucură acest lucru, deoarece ne permite să intervenim rapid și să prevenim situații potențial mai grave”, a mai spus Beltrame.

