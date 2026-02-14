Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce scenariu s-a folosit

Un nou joc de război care simulează incursiunea Rusiei în Țările Baltice, realizat de foști oficiali NATO și ofițeri germani, a dus la concluzia că Moscova ar putea să atingă țintele majore în doar câteva zile, profitând de nehotărârea aliaților și de lipsa unui răspuns rapid al Statelor Unite. Exercițiul a demonstrat că un atac hibrid concentrat pe capturarea orașului lituanian Marijampolė ar putea paraliza mecanismele de apărare colectivă.

Exercițiul NATO a prevăzut un scenariu în care Rusia ar crea un scenariu fals despre „o criză umanitară” în Kaliningrad pentru a ocupa orașul lituanian Marijampole, un punct strategic care leagă Rusia de Belarus. Scenariul, care este plasat în octombrie 2026, sugerează că absența răspunsului SUA și ezitarea aliaților NATO ar putea permite Moscovei să obțină controlul total asupra Țărilor Baltice și a Mării Baltice, folosind o forță limitată de doar 15.000 de soldați.

În cadrul simulării „rușii și-au atins majoritatea obiectivelor fără a muta multe dintre propriile unități”, a declarant pentru The Wall Street Journal Bartłomiej Kot, un analist de securitate polonez. „Ceea ce mi-a arătat acest lucru este că, odată ce ne confruntăm cu narațiunea escaladării din partea Rusiei, avem înrădăcinat în gândirea noastră că noi suntem cei care ar trebui să dezescaladăm.”

În cadrul jocului militar, Rusia a prezentat invazia Marijampole ca pe o misiune umanitară. SUA a refuzat să invoce Articolul 5 al NATO, care prevede că toți membrii trebuie să ia apărarea unui alt stat membru care este atacat. De asemenea, Germania a ezitat răspunsul său la atac, iar o brigadă deja desfășurată în Lituania nu a intervenit după ce Rusia a folosit drone pentru a plasa mine în apropierea unei baze militare, conform prognozei jocului de război. Între timp, Polonia s-a mobilizat, dar în cele din urmă nu a trimis trupe în Lituania pentru a-și apăra teritoriul.

„Descurajarea nu depinde doar de capabilități, ci și de ceea ce crede inamicul despre voința noastră”, a spus Franz-Stefan Gady, un analist militar.

Jocul a fost desfășurat pe fondul temerilor crescânde în Europa de un atac rusesc asupra NATO. Anul trecut au avut loc incursiuni repetate ale dronelor și avioanelor de vânătoare rusești pe teritoriul NATO, în timp ce Moscova a forțat apărarea alianței, o mișcare pe care experții și oficialii spun că a fost concepută pentru a expune modul în care țările ar reacționa.

