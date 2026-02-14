Prima pagină » Actualitate » Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta

Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta

14 feb. 2026, 16:35, Actualitate
Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta

Ora de vară din 2026 va avea loc puțin mai devreme decât în 2025. Data oficială a fost deja stabilită, iar specialiștii reamintesc că această modificare nu influențează doar ceasurile, ci și ritmul nostru biologic, programul de lucru și cel de studiu. De aceea, este bine să o aveți în vedere pentru a evita confuziile sau întârzierile.

În 2025, schimbarea s-a făcut în noaptea de 29 spre 30 martie. Diferența de dată nu este rezultatul unei decizii speciale, ci al regulii care stabilește momentul trecerii la ora de vară.

În România, la fel ca în restul Uniunii Europene, ora de vară începe în ultima duminică din martie, iar ora de iarnă revine în ultima duminică din octombrie. Pentru că zilele din calendar nu se aliniază identic în fiecare an, această ultimă duminică poate cădea pe o dată diferită. În 2026, ultima duminică din martie este pe 29, în timp ce în 2025 a fost pe 30. Regula rămâne aceeași; doar data din calendar se schimbă.

De câțiva ani, la nivel internațional se discută despre renunțarea la ora de vară. Conform datelor Statista.com, aproximativ 40% dintre țările lumii mai aplică acest sistem, în timp ce restul de 60% folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului.

„Țările care au renunțat la schimbarea orei

Printre statele care au renunțat la schimbarea orei se numără Egiptul, Turcia, Armenia, Argentina, Brazilia și Rusia. De asemenea, schimbarea orei nu se mai face în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar, Yemen, India, China și Japonia. Cele mai recente țări care au renunțat la ora de vară sunt Siria, Iran, Iordania și Mexic, unde ultima schimbare a avut loc în 2022.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat de vietăți marine călătoare
18:04
Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat de vietăți marine călătoare
ULTIMA ORĂ Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”
17:46
Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”
ACTUALITATE Întâlnire de gradul Zero la 9000 de metri altitudine. Cum și-a găsit perechea o stewardesă neîndemânatică
17:21
Întâlnire de gradul Zero la 9000 de metri altitudine. Cum și-a găsit perechea o stewardesă neîndemânatică
ACTUALITATE Cele 5 mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la restaurant, potrivit experților în gastronomie
16:57
Cele 5 mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la restaurant, potrivit experților în gastronomie
TRAGEDIE Crimă într- o localitate din Dolj. Poștașul din Vela, care este și consilier PNL, ucis cu un topor
16:25
Crimă într- o localitate din Dolj. Poștașul din Vela, care este și consilier PNL, ucis cu un topor
INEDIT Un britanic „a murit puțin”, 40 de minute. La întoarcerea de pe lumea cealaltă viața i s-a părut cu totul diferită
16:17
Un britanic „a murit puțin”, 40 de minute. La întoarcerea de pe lumea cealaltă viața i s-a părut cu totul diferită
Mediafax
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Zeci de tone pe apă: Cum sunt propulsate și plutesc blindatele militare amfibii
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Știința somnului: de ce dormim prost și ce putem face altfel
STATISTICĂ Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
18:00
Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon
FLASH NEWS Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
17:38
Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta
JOBURI Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare. Piața muncii din România încetinește
17:37
Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare. Piața muncii din România încetinește
INEDIT Țara care are cele mai mici costuri de trai atrage angajații remote. O masă la restaurant este 13 lei
17:20
Țara care are cele mai mici costuri de trai atrage angajații remote. O masă la restaurant este 13 lei
MILITAR Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce calcul s-a făcut
17:08
Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce calcul s-a făcut
CONTROVERSĂ Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi
16:59
Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi

Cele mai noi

Trimite acest link pe