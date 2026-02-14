Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta

Ora de vară din 2026 va avea loc puțin mai devreme decât în 2025. Data oficială a fost deja stabilită, iar specialiștii reamintesc că această modificare nu influențează doar ceasurile, ci și ritmul nostru biologic, programul de lucru și cel de studiu. De aceea, este bine să o aveți în vedere pentru a evita confuziile sau întârzierile.

În 2025, schimbarea s-a făcut în noaptea de 29 spre 30 martie. Diferența de dată nu este rezultatul unei decizii speciale, ci al regulii care stabilește momentul trecerii la ora de vară.

În România, la fel ca în restul Uniunii Europene, ora de vară începe în ultima duminică din martie, iar ora de iarnă revine în ultima duminică din octombrie. Pentru că zilele din calendar nu se aliniază identic în fiecare an, această ultimă duminică poate cădea pe o dată diferită. În 2026, ultima duminică din martie este pe 29, în timp ce în 2025 a fost pe 30. Regula rămâne aceeași; doar data din calendar se schimbă.

De câțiva ani, la nivel internațional se discută despre renunțarea la ora de vară. Conform datelor Statista.com, aproximativ 40% dintre țările lumii mai aplică acest sistem, în timp ce restul de 60% folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului.

„Țările care au renunțat la schimbarea orei