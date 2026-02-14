Crimă într- o localitate din Dolj. Poștașul din Vela, care este și consilier PNL, ucis cu un topor

S-a dat alarma într-o localitate din Dolj. Poștașul din sat a fost găsit mort în propria casă, fiind ucis cu mai multe lovituri de topor.

Crimă într- o localitate din Dolj

„Secția nr.3 Poliție Rurală Bucovăț a fost sesizată prin apel de urgență 112 de o femeie, din comuna Vela, cu privire la faptul că, s-a deplasat la locuința concubinului său, unde l-a găsit decedat.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că un bărbat, de 56 de ani, din comuna Vela se află căzut în holul locuinței sale, decedat.

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj și Serviciului Criminalistic, aceștia desfășurând activități sub directa coordonare a procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj”, spun anchetatorii.

Cadavrul urmează să fie transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei, la finalizarea cercetărilor fiind dispuse măsuri legale.

