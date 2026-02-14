Prima pagină » Social » Țara care are cele mai mici costuri de trai atrage angajații remote. O masă la restaurant este 13 lei

14 feb. 2026, 17:20, Social
Pentru cei care au posibilitatea de a lucra remote de la distanță și își caută o locație, Sri Lanka poate fi o soluție. Statul din Asia de Sud a lansat oficial, în februarie, viza pentru nomazi digitali, astfel încearcă să atragă profesioniști străini care pot munci remote, în condițiile în care costurile de trai sunt cu mult mai reduse față de alte țări europene sau în alte regiuni ale lumii, relatează Click.

Sri Lanka, destinația celor care lucrează de la distanță

Noua viză permite străinilor să locuiască în Sri Lanka în timp ce lucrează pentru companii sau clienți din afara țării. Autoritățile locale spun că programul este conceput pentru a atrage specialiști care își pot desfășura activitatea online, fără a ocupa locuri de muncă pe piața locală.

Potrivit departamentului pentru Imigrare și Emigrare, pot aplica persoanele care sunt angajate la companii din afara țării, freelanceri sau antreprenori care dețin afaceri înregistrate în afara Sri Lankăi.

Cum se obține viza

Solicitanții trebuie să dovedească un venit lunar de cel puțin 2.000 de dolari. În cazul celor care călătoresc cu mai mult de doi dependenți, suma necesară crește cu 500 de dolari pentru fiecare persoană suplimentară. De asemenea, este necesară dovada asigurării medicale, existența unei cazări adecvate pe perioada șederii și prezentarea unui cazier judiciar curat din țara de origine.

Taxa de aplicare pentru viză este de 500 de dolari de persoană, iar documentele se depun online. După aprobare, viza este aplicată în pașaport și poate fi reînnoită anual, însă după primul an este necesară și dovada înregistrării fiscale în Sri Lanka.

